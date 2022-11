"VUĆI ĆE TI SE CREVA PO BEOGRADU!" Miljana zapretila Ivanu! Marinković UPLAŠEN za ŽIVOT! Pozvao VERENICU i ADVOKATA da reaguju!

Ivan Marinković tvrdi da je uplašen za svoj život. On je pozvao svog advokata i devojku Jelenu da reaguju nakon što mu je Miljana Kulić u emisiji "Pretres nedelje" u "Zadruzi" zapretila smrću.

Njihov sukob dogodio se tokom rasprave da li je njen dečko Nenad Macanović Bebica član sekte, što se pojavilo u medijima. I dok je Ivan iznosio svoje mišljenje, njegova nekadašnja partnerka mu je dobacila. On je otkrio da mu je uputila ozbiljnu pretnju.

- Miljana je sad rekla da će mi se vući creva po Beogradu kada izađem!

- Hoće, hoće - sa osmehom je potvrdila Kulićka njegove reči.

- Marija je pričala da me treba ubiti, staviti mi metak, da Zolu i mene treba kastrirati. Ovi ljudi su preopasni - nastavio je Marinković, ali se Miljana sve vreme ubacivala.

- I onog kog prozivaš, on će ti presuditi. Samo te čeka da izađeš! - pretila je i dalje, ali ime osobe na koju je mislila nije izgovarala.

Ivan se tad ozbiljno zabrinuo pa se obratio advokatu i verenici.

- Hoće da me eliminišu, da me ubiju! Neka slušaju ovo moj advokat, Jelena i svi, da me negde, ne daj bože, ne znam, u saobraćaju, da mi nešto ne podmetnu pod kola, ne znam - bio je zabrinut Marinković. Iako je on jasno istakao da se plaši da mu zaista ne naude, Miljana se nije zaustavljala.

- Vući će ti se creva veoma brzo posle ovog rijalitija, vući će ti se creva - ponavljala je ona.

Voditelj Milan Milošević je tada najavio reklame, a Marija, Miljana i Bebica su otišli do apartmana. Tamo su nastavili da pričaju o optužbama da je Macanović pripadnik sekte, što on oštro demantuje, ali i o Marinkoviću.

- Samo gledaj ovaj smrad s kakvom mržnjom priča o Miljani i meni. Pobesni, prebledi - rekla je Marija, a tada je Bebica upozorio Miljanu da ne sme nikome da preti.

- A ti lupaš gluposti da će neko nekome creva da prosipa i ostalo, ne znam šta ti to treba, bez veze sebi praviš problem. Šta imaš ti nekome da pretiš, ne daj bože nešto da mu bude, ti si onda prva - upozorio je Kulićku dečko, nakon čega su se vratili u kuću.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

