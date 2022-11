MUŠKARCI SU UZDISALI ZA NJOM, BILA JE U VEZI SA OŽENJENIM, A ONDA NESTALA: Evo šta danas radi Gabrijela Pejčev, ŠOK PROMENA

Gabrijela Pejčev proslavila se učešćem na "Farmi" gde je bila za oženjenim kolegom, a nakon skandala ona se povukla iz javnosti.

Sada je pevačica otkrila da je apsolvent na državnom fakultetu, te je objasnila kakvi su joj planovi za dalju karijeru.

- Upisala sam jezik i književnost, studirala sam u Sofiji i taj momenat kada sam se preselila ovde malo me je poremetio. Kreneš da živiš u drugom gradu, malo i zaboraviš jezik. Ostalo mi je par ispita i trebaće mi malo više vremena da ih spremim, moj mozak ne radi. Imam veliku želju da sve to završim- priznala je pevačica.

- Imam opciju da završim faks ovde ali mi je žao da to uradim, jer je fakultet u Sofiji jako cenjen. Kada bih se prebacila ovde imam osećaj da bih upropastila sve godine studiranja. Tamo sam počela i za to mesto me vezuju prelepe godine, studiranje i prijatelji - objasnila je Gabrijela, ali je otkrila da joj je ipak u Beogradu lepše.

- Mnogo se razlikuje život tamo i ovde, ovde je lepše. Taj period studiranja ima svoje čari, da sam ovde studirala mislim da mi ne bi bilo tako lepo. U Sofiji imam rodbinu i prijatelje, ali u Beogradu je toplije i lepše. Tamo su ljudi od danas do sutra samo da je veselo, kao da nemaju nikakve probleme. Ipak sam se u Beogradu više pronašla. Nedavno je drugarica bila u Sofiji i kaže kako smo mi živele tamo, uopšte mi nije jasno, koja depresija! Svako ko dođe ovde bude oduševljen– tvrdi pevačica.

