TRPELA JE OGROMNE BOLOVE POSLE TEŠKE OPERACIJE! Evo kako Nina Radulović prolazi kroz NAJTEŽE dane, on joj je najveća podrška

Voditeljka Nina Radulović zbog problema sa diskus-hernijom imala je ozbiljnu operaciju, ali se ubrzo nakon intervencije vratila svojim radnim obavezama.

Kako je Nina istakla za domaće medije, nakon operacije, njoj je najviše pomogao sin Lav, koji je shvatio ozniljnost situacije i uvek joj je pri ruci šta god da joj zatreba.

- Lav mi svakodnevno pomaže, oduvek, a posebno otkad sam se operisala. Od tada nisam podigla ništa teže od dve flaše, jer je uvek tu moj pomoćnik Lav, koji ide u prodavnicu sa zadovoljstvom jer uvek zaradi i neku čokoladu - kroz smeh je ispričala za "Stori", te istakla da je operacija jedna je od okolnosti koje mamu i sina još više drže zajedno i na kojima uče.

- Mnogo je brižan i nežan, mada ne voli da to naglašavam u društvu, a ni javno, jer ga je "blam". U njegovom uzrastu sve deluje detinjasto i blamantno, svi žele da izgledaju starije i ozbiljnije, a kad odrastu, bude obrnuto. Trudim se da mu stavim do znanja da je najvažnije da ima dobar odnos sa porodicom, ispunjen ljubavlju i razgovorom o ljubavi i nežnosti, i da je to lepo, a ne sramota. Jedino tako može uvek da bude srećan i u skladu sa sobom - ispričala je Nina.

