NOVA TEORIJA ANDREANE ČEKIĆ: MESEC JE PROJEKCIJA! Tviteraši osuli paljbu: Vratite PEVALJKU u OSNOVNU ŠKOLU!

Andreana Čekić nastavlja da javno iznosi svoje čudne teorije. Nakon što je pre dve godine podigla buru izjavom da je Zemlja ravna ploča, sada tvrdi da je Mesec projekcija.

- Čovek nije sleteo na Mesec iako je ravna zemlja. Navodno sletanje na Mesec je bilo 1969. godine, tada se moja majka rodila. A mi sad kao navodno ne možemo, što je i dokazano. Holivud tad i... Mesec je projekcija i ne znam da li je ravan. Mesec se sam projektuje od nečeg. Komplikovano je - rekla je Andreana u "Ami Dži šouu".

Nju su zbog ove izjave ismejali na Tviteru.

- Ova žena se još nije opametila! Čekićka opet ima izvalu godine! Budaletina! Vratite ovu pevaljku u osnovnu školu! Blam koliko ova Čekićka nema pojma o životu! - samo su neki od komentara.

Podsetimo, kad je tvrdila da neko želi da verujemo da je Zemlja okrugla, svoj stav je pokušala da dočara i crtežom.

- Neka ovo bude globus, kad bi ovako leteo, stalno bi morao da spušta nos, ali avion ide drugačije. Zbog gravitacije, kakva gravitacija? Gravitacija je nedokazana stvar! Samo je neko rekao da ova masa pada na pod i kao to je gravitacija. Vratiš se na pod kad skočiš, jer si masa, a ne zbog nekog magnetnog polja - žustro je svoj stav objašnjavala pevačica.

Kasnije je nekoliko dana pisala na Instagramu, zbog čega je bila na meti podsmeha mnogih.

- Moraću vas šokirati time da ni kao dete nisam poverovala učiteljici kad je rekla da živimo na rotirajućoj lopti, jer su mi moja čula govorila da je to laž. Odmah sam postavljala pitanja poput: "Kako onda ne osećamo rotaciju? Da li to znači da ljudi u Australiji stoje naopačke? Da li to znači da se avion prilagođava krivini zemlje?" Da nam je rečeno drugačije, svi bismo znali da je zemlja ravna, potpisujem - napisala je ona, pa uz jednu fotografiju slikovito objasnila svoje tvrdnje.

- Da li se mi zaista u nekom trenutku, i u kom tačno, okrenemo, nazovi naopačke, kad letimo dužim letom? Da li je to moguće, a da mi to, zahvaljujući gravitaciji, ne osetimo. Avion ne spušta nos, što su svi piloti potvrdili. Da li to znači da gravitacija ima svest, pa tačno zna da upravlja avionom koji leti ravno - napisala je tada ona, a uz sve to dodala je i snimak pilota koji govori da se avioni kreću ravno, kako bi time zaključila svoju teoriju.

