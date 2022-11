ZA 21 FOTKU I VRELI SNIMAK DOBILA 60.000 $! Milica Dabović uz GOLOTINJU šalje i EROTSKE PORUKE, a sada otkrila u šta se kladila!

Mlica Dabović je za samo 18 dana zaradila neverovatnih 60.000 dolara na „Only fansu" gde objavljuje svoje smelije fotografije i video snimke.

Naime, bivša košarkašica 30. oktobra otvorila nalog na popularnom sajtu za odrasle i počela da objavljuje seksi fotografije i video-snimke. Dabovićeva je uspela da za kratko vreme sakupi 4.000 pratilaca, koji su morali da plate 15 dolara kako bi mesec dana mogli da gledaju njene objave.

Tako je nekadašnja reprezentativka u košarci brzinom svetlosti zaradila 60.000 dolara! Milica je dosad na „Onli fensu" objavila 21 fotografiju, na kojima pozira u seksi vešu, kao i jedan snimak.

Ispod provokativnih fotki, Dabovićeva je ostavljala i poruke pretplatnicima:

„Uzmi me", „Da li ste spremni za nevaljali razgovor?", „Možeš da me gledas, ali ne i da me dodiruješ. Sanjaj velike snove", „Ne možeš da me imaš, ali možeš da mi veruješ. Da li ti je potrebno nešto više?"

Milica kaže da je završila na sajtu za odrasle zbog opklade.

- Profil na „Onli fensu" otvorila sam zbog opklade sa drugaricom, ali i zato što su mi mnogi pisali na društvenim mrežama da žele da me vide na tom sajtu.

Drugarica i ja smo se kladile da za 48 sati mogu da sakupim 1.000 pratilaca. Rekla sam joi da je to nemoguće, a ona je bila sigurna u uspeh. Kazala je: „Ajde da vidimo, ako ne uspeš, zatvori profil." Pristala sam i uspela! - ispričala je Milica.

Dabovićevu raduje činjenica da su muškarci pozitivno reagovali na njen profil, dok za negativne komentare koje joj upućuju žene ne.

-Tek sada shvatam koliko je žena ženi najveći neprijatelj. Kučke laju, karavani prolaze! Ne znam da li je reč o ljubomori, ali kada nemam šta lepo da kažem, ćutim! Nikada nisam uprila prstom u nekogi rekla: „Ona je kurval" Svako ima pravo da radi šta hoće! Muškarci su me oduševili kako su reagovali, ali žene su se baš loše ponele. Šta god da sam do 40. godine uradila, osuđivali su me. Sada mi ne mogu ništa, osim da me cmoknu u ovo moje slatko dupe!

