ISPLIVALI SKANDALOZNI SNIMCI DARKA LAZIĆA: Folker FALŠIRA za sve pare, komentari na mrežama PORAŽAVAJUĆI: "Kreće KRV IZ UŠIJU"

Pevač Darko Lazić nastupao je na jednom popularnom festivalu, a mnogi iz ljudi iz publike su se pitali šta se sa njim tačno desilo.

Naime, dok je pevao svoj veliki hit, na snimku se primeti kako pevač teško izvlači tonove i sve vreme mu puca glas.

Kako su svi navikli na dobre vokalne sposobnosti mladog pevača, mnogi su nakon ovog nastupa bili šokirani, te su se komentari na društvenim mrežama samo nizali.

foto: printscrreen

- Peva dobro, ali ima jedno veliko "ali"! Više je pevala publika nego on. Stalno kad je bio refren i mi jedva čekali da čujemo kako on to peva, Darko ostavi publici to da otpeva. Totalno bezveze - glasio je komentar na društvenoj mreži TikTok, dok su se nakon toga komentari samo nizali.

"Neće da se umara", "Nije to taj Darko, mnogo falšira dok peva, nije to pre radio", "Užas, propao je i pevački dosta", "On se napije i više ne može da peva pesmu", "Au brate, šta je ovo?", "Šta mu je, da li je dobro?", "Strašno", "Kreće krv iz ušiju", glasili su negativni komentari na društvenoj mreži TikTok.

Inače, ovo nije prvi put da korisnici mreža kritikiju Darkove vokalne sposobnost, a ispod ovog videa komentari korisnika su poražavajući za pevača poput Lazića.

Kurir.rs

Bonus video:

00:11 Darko Lazić ljubi novu devojku i evo kako je već zove