"KAD MI SE SIN VRATI IZ ZADRUGE, OTIĆI ĆE U DŽAMIJU DA SE POKAJE!" Bilalov otac razvezao jezik, a evo šta kaže o VEZI sa Majom

Otac Bilala Brajlovića Samir Brajlović progovorio je o svom sinu, koji je u žižu javnosti domaćih medija došao zbog učešća u rijalitiju "Zadruga".

U razgovoru za sarajevski Dnevni avaz, Samir je pričao kako on i njegova porodica gledaju na Bilalovo učešće u "Zadruzi", pa su otkrili da rijaliti ne gledaju, jer ih je sin tako zamolio.

foto: Zadruga

- Supruga i ja smo ispoštovali Bilalovu želju da ne gledamo "Zadrugu". Ja sam pretpostavio da će on tamo praviti neke cirkuse i šou. Mi kao njegova porodica ne želimo medijsku pažnju u vezi s rijalitijem, jer se sve što se tamo događa kosi s našim verskim idealima. Bilal je malo drugačije odgajan. Ako se on odlučio na takav korak i popularnost preko "Zadruge", mi ga kao roditelji podržavamo. Da je i ubica, on je moje dete. To nije ništa sporno, on će uvek imati našu podršku. Kad se vrati, ako bog da, živ i zdrav, izgovoriće kelime i šehadet, učiniće pokajanje u džamiji i onda idemo sve iz početka. On je jedan od favorita za pobedu - istakao je Samir za Dnevni avaz.

foto: Print dnevni avaz

Bilalov otac se dotakao i odnosa njegovog sina s Majom Marinković, s kojom se nedavno i oženio pred kamerama.

- Mi kao porodica apsolutno ne podržavamo njegovu vezu s Majom. To je Bilalov izbor i mislim da to nije njegov pravi izbor. On pravi priče, moj sin će na kraju sigurno biti s nekom drugom devojkom. To je ono što ja imam od informacija. Zvala nas je neka tetka iz Amerike, žena je bila zaprepašćena jer se on oženio nekom Majom. Objasnio sam joj da je to fora i da to nije bila prava svadba. Kaže da dve noći nije spavala, da se mnogo nasekirala. Što se tiče posla, to je sve pozitivno za Bilalovu ćevabdžinicu, novi ljudi konstantno dolaze - ispričao je Samir i naglasio da je ovo njegovo poslednje javno oglašavanje na temu sinovljevog učešća u rijalitiju.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/D.A./A. Panić

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)