POTRESNE ISPOVESTI NAŠIH PEVAČA ČIJE SU ĆERKE ROĐENE U 6. MESECU: "Rekli su mi da ne znaju DA LI ĆE MOJE DETE PREŽIVETI NOĆ"...

Danas se obeležava svetski dan prevremeno rođenih beba. Ovaj datum obeležava se i u Srbiji, gde se godišnje rodi preko 4.000 prevremno rođenih beba, odnosno svaka 11 beba dođe na svet pre termina.

Sa ovim teškim izazovom susreo se i naš pevač Marko Bulat, čija je ćerkica Dorotea rođena 17. februara 2017. godine u šestom mesecu trudnoće. Marko i njegova supruga Marija preživeli su dramu jer je njihova mezimica provela dva meseca u inkubatoru, a imala je i problema sa disanjem.

foto: Dragana Udovičić

- Sam taj događaj prevremenog rođenja vas izbaci iz koloseka, jer ne planiraš da se to desi tad, nego čekaš taj osmi, deveti mesec, da ide sve po planu. Pogotovo što je trudnoća bila normalna, nije bila visokorizična da bi ti ne daj Bože iščekivao tako nešto. Mi smo to veče u osam uveče bili kod ginekologa, sve je bilo u redu, sve je bilo regularno... Došli smo kući, supruga je počela da se žali da je boli, otišli smo u Narodni front, radili su joj CTG, pokazalo je da ona uopšte nema kontrakcije. Onda su je pogledali "ručno", ja sam bio napolju, izneli su mi njen nakit, garderobu i rekli: "Ona mora hitno na porođaj". Od ginekološkog pregleda u osam uveče, do deset uveče, za dva sata ona se otvorila i u jedanaest uveče sam dobio ćerku. To je totalno nenormalno - započeo je Marko ispovest.

Bulat je objasnio da su danima živeli u neizvesnosti i neopisivom strahu da li će njihova ćerka preživeti naredne sate,.

- Ona se porodila u šestom mesecu, prvog dana 27. nedelje, beba je rođena sa kilogramom i 150 grama. Beba je počela da kalira (gubi na težini), tek onda su počele muke. Disanje, bronhijalitis, ne mogu da joj nađu venice, ne jede, kažu mi: "Popila je jedan mililitar", onda gledaju da li joj funkcionišu creva, na srcu se još nije zatvorio taj neki zalizak, non-stop nešto. Najteži trenutak nam je bio dve nedelje posle porođaja. Mi smo bili ujutru u poseti na neonatologiji, a popodne je supruga pozvala oko 5, 6 i pitala kako je beba. Rekli su joj: "Ne znamo šta da vam kažemo, pitanje je da li će preživeti noć". Nama je dete ostalo živo, a koliko ima dece koja se nisu izborila za život, koliko je roditella ostalo ožalošćeno. To je jedno malo biće koja mora samo da se izbori za svoj život, uz Božiju pomoć. Ja bih želeo i ovom prilikom da se zahvalim svima sa neonatologije, to su savesni ljudi koji se bore za svaku bebu - zaključio je Bulat.

Identičnu situaciju doživeo je i pevač Leksington benda Bojan Vasković. Njegova najstarija ćerka Anđelina rođena je u šestom mesecu pa su usledili veliki zdravstveni problemi i komplikacije, sa kojima se ova hrabra devojčica izborila.

foto: Printscreen/Instagram

- Šta da se radi, prošli smo kroz to, hvala Bogu da je na kraju sve baš onako kako treba, zahvaljujući doktorima i samom Bogu, da je sve ok i da je ona jedno potpuno zdravo dete koje ima srećno i zdravo detinjstvo. Bilo je zaista stresno, to mi je najstresniji period u životu - započinje priču Bojan.

Njegova ćerka se borila sa bronhopulmalnom displazijom, odnosno hroničnom plućnom bolešću, koja se najčešće javlja kod prevremeno rođene dece, a pevač ističe da je ovo bio najstresniji period u njegom životu.

- Kod sve dece koja se prevremeno rode je problem taj što se ne razviju pluća do kraja. Neka deca su imala krvarenja u mozgu, neka deca imaju bronhoplumalnu displaziju, ona je konkretno to imala, ali se hvala Bogu izukla. To je jako rizično kada se deca rode. Kažu da su šanse za preživeti 50:50, na osnovu nekih statistika. Ali eto, hvala Bogu, naša neonatologija je jedna od najboljih u svetu. Zaista su posvećeni doktori bili, zahvaljujući njihovoj borbi i samim klincima, konkretno u ovom slučaju moje Anđeline, zahvaljujući njihovoj borbi za život pobedila je sve te nedaće i izvukla se bez i jednog jedinog problema. To su takvi problemi, doktori vam direktno sve kažu, oni ne smeju da pakuju u mašnu i da vam govore nešto što nije istina, moraju da kažu tačno i konkretno stanje. Jedan dan dođete i kažu vam neku lepu vest, a drugi dan dođete i kažu: "Predaje se". To je jako stresno za sve roditelje, ali prođe se kroz sve, kad prođu godine, malo se i zaboravi, malo se potisne. Svaki put kad se setim toga osetim težinu u stomaku, s obzirom na to da je zaista bilo teško - rekao je Bojan i dodao:

foto: Damir Dervišagić

- Bilo bi dobro da se podigne svest ljudima o tome. Moja supruga je završila medicinu, ali je jako malo znala o tome, kaže: "Uvek kad čujemo da se nekom dete prevremeno rodilo, mislim da se to dešava nekome tamo, kao da je na drugoj planeti", a kad se desi samom tebi onda čovek tek zna kako je to - zaključio je Bojan.

Podsetimo, nakon Anđeline, Bojan i njegova supruga Aleksandra dobili su sina Mihajla, a juče je na svet stigla i treća beba, u pitanju je devojčica, kojoj su ponosni roditelji dali ime Helena.

