"NISU MI ČESTITALI ROĐENJE SINA" Maja Berović progovorila o Jali i Bubi, majčinstvu, bakšišu, a evo čega je morala da se ODREKNE!

Pevačica Maja Berović je progovorila o majčinstvu i osvrnula se na odnos s reperima Jala Bratom i Bubom Korelijem s kojima je nekada sarađivala

Maja, koja je pre godinu dana, postala mama dečaku kojem je dala ime Lav, sada se prvi put obratila novinarima i otkrila kakav je osećaj biti majka:

foto: ATA images

- Osećam se sjajno, odvikla sam se, ali vrlo brzo se vraćam u normalu kako samo ja znam. Nije naporno - navela je pevačica.

Berovićeva ističe da se nije plašila zaborava javnosti, te da bi rado ostala kod kuće sa detetom, da fanovi ne traže njen povratak.

- Nisam, ne znam kako tako brzo nekog može da zaboravi. Bavila sam se najlepšim stvarima u životu, kao i sve žene koje imaju godinu dana pauze kad se porode, tako i ja. Smatram da svaka žena može da bude dobra majka i uspešna u poslu. Bilo mi je prelepo, da sam se ja pitala, verovatno bih još godinu dana samo ljuljala Lava i to je to, ali prosto fanovi ne mogu da čekaju, žele da se vratim i zbog njih sam morala. Non-stop trčim na telefon, ali to je normalno - istakla je ona, pa dodala da još uvek ne postavlja pravila sinu:

- Ja nisam policajac, svi drugi su policajci sem mene. On je još mali, za sad mu je sve dopušteno, kad poraste ćemo morati da uvodimo pravila, a verovatno ću morati to da radim iako teška srca - rekla je ona.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Maja je rekla da nikada nije bila autotjun pevačica, ali da se u svakom muzičkom žanru odlično snalazi.

- Ja nisam autotjun pevačica, imam jednu takvu pesmu, ostale pesme nisu takve. Ja ne znam da pevam autotjun. Ja volim sve, muziku delim na dobru i lošu, a mogu da slušam sve, isto tako i kad je pevanje u pitanju, mogla bih da pevam sve. Kakav god muzički žanr da dođe ja ću zaplivati. Ukusi su različiti, i bitna je raznolikost - rekla je ona.

Ona je na jednom svom nastupu odbila bakšiš, a prihvatila samo buket cveća, što je ovom prilikom i potvrdila.

- Na nastupu je jedan od fanova prišao i dao mi buket cveća i 200 evra. Ja ne uzimam bakiš od fanova na nastupu, platili su ulaz i sve drugo je bespotrebno. Ne uzimam bakšiš na nastupima, nema potrebe za tim - navela je Berovićeva.

foto: Printscreen Amidži šou

Maja je, takođe, navela da joj je majčinstvo mnogo toga donelo, ali morala je da se odrekne sna.

- S majčinstvom se ništa ne može porediti, to je posao koji niko ne vidi, to je posao 24 sata, najteži posao na svetu, biti majka, biti domaćica, one rade a niko ne vidi, pa kažu: "Ona je kod kuće, slobodna", a zapravo je to možda teže. Odrekla sam se sna, ja sam spavalica, navikla sam da spavam do 12, ali sad nema od spavanja ništa - istakla je Maja.

Berovićeva je dugi niz godina sarađivala sa Jala Bratom i Bubom Korelijem, ali sada joj nisu ni čestitali rođenje sina.

- Nisu mi čestitali, a što se tiče saradnje, videćemo. Možda i hoćemo, imamo čak i pesme koje smo već snimali, možda se jednog dana opet poklope kockice - rekla je pevačica.

