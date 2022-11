"STAVIO JE HRPU PARA NA STO I HTEO DA MI GURNE U GRUDI" Zvezda granda ŠOKIRALA sve ovim priznanjem, otkrila sa čime se SUOČAVALA

Pevačica Nela Bijanić može da se pohvali višedecenijskom karijerom koju je izgradila bez ijednog skandala.

Mada na samom početku nije bila prodorna, godine su je naučile da se lakta, što danas savetuje i svog sina Olivera koji je krenuo njenim stopama.

- Muškarac mora da se bazira na tekst i na pesmu i na taj način da gradi karijeru. Postoji neki limit, neka granica dokle se ide što se tiče golotinje. Ne ide se do kraja po svaku cenu - rekla je Nela i dodala da ju je život naučio da ipak u životu nikad ne kaže nikad.

Ali za jedno je sigurna, a to je da ne dozvoljava da joj na nastupu stavljaju bakšiš u grudi, kao što je to slučaj sa njenim koleginicama. Kaže da to nije dozvoljavala ni sa petnaest godina, kada je započinjavala karijeru, a ne bi ni sad, te je svojevremeno zbog toga napustila jedan od svojih nastupa.

– Jesam otišla sa dve svadbe, stvarno jesam. Ne dozvoljavam da mi se stavlja novac u nedra i u kosu, ne dozvoljavam penjanje. Jednostavno takva sam osoba, to sam rekla sa petnaest godina i dan danas taj stav imam. Svi mi volimo novac, ali ne po svaku cenu. Svako ima svoj stil, i svačiji stil pozdravljam, ali moj stil će takav biti do kraja života. Dešavalo mi se da čovek stavi hrpu para na sto i kaže ‘Nela, koliko hoćeš da ti stavim para u nedra?’. Na takav način ne, pitao me je tad i više nikad u životu, a sretali smo se posle toga još dugo na nastupima. Može se zaraditi na lep i kulturan način – istakla je Nela.

