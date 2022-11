MC STOJAN UGOVARA S* KS PREKO INTERNETA?! Napravio profil na dejting aplikaciji i vrbuje devojke: " Slao mi je SVAKAKVE poruke"

Reper Marko Stojković, poznatiji kao MC Stojan, neretko ističe da ga karijera više zanima od emotivnog života, te da zbog toga nema vremena za devojke, ali njegov profil na popularnoj dejting aplikaciji Tinder govori drugačije.

Naime, poznate ličnosti najčešće nama običnim smrtnicima ostavljaju utisak da im baš sve ide glatko. Možda su im neke stvari i dostupnije, ali kada je pitanju ljubav i pronalazak srodne duše, i oni se hvataju ukoštac s brojnim izazovima, pa je tako i MC Stojan odlučio da putem interneta pronađe svoju srodnu dušu.

foto: Printskrin/Instagram

MC Stojan ne govori često o svojoj intimi, te je iz tog razloga njegov ljubavni život pod velom tajne. Više puta je u prošlosti isticao da je okupiran karijerom, a da mu je emotivni život u drugom planu.

foto: Privatna Arhiva

U opisu svog profila je napisao da je pevač i producent koji živi na relaciji Beograd-Minhen, a jednom rečenicom je opisao svoj stav prema ženama.

foto: Privatna Arhiva

- Žena je kao sena: ako trčiš za njom, izmiče se, ako trčiš pred njom, trči za tobom.

foto: Printscreen/Instagram

Redakciji Kurira javila se devojka, koja je otkrila da joj je reper u roku od jednog dana uzvratio takozvano mečovanje.

- Počeli smo da se dopisujemo odmah nakon što smo se zapratili. Rekao mi je da bismo mogli da se vidimo kad sledeći put dođe na nastup u mom gradu. Bilo je svakakvih poruka, i ne toliko pristojnih. Da budem iskrena, to mi se uopšte nije dopalo, pa sam zbog toga i izbegavala viđenje. Prošlo je nekoliko dana od našeg poslednjeg kontakta, a on me je onda iz vedra neba odmečovao iliti otpratio. Nažalost, Tinder funkcioniše na tom principu, da kada nekog otpratiš sa te mreže poruke nestaju i u potpunosti se brišu, a profil te osobe nestaje - kaže devojka za Kurir.

Inače, kao što se može primetiti iz priloženog, reper ima verifikovan profil, što govori da nije lažnjak u pitanju. Tinder je aplikacija koja pored traženja srodne duše služi korisnicima i za neke opuštenije varijante.

