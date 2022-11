UGOSTITELJ! Drugi muž Vesne Zmijanac krije se od javnosti, otišao u penziju i otvorio kafić, OD DOKTORA NAUKA DO KONOBARA!

Drugi muž Vesne Zmijanac, doktor ekonomskih nauka Vladimir Jovanović, postao je ugostitelj. On je otvorio kafić na Dorćolu u kom i radi kao konobar.

Tragom informacije da je pevačicin nekadašnji izabranik i otac njene ćerke, takođe pevačice Nikolije Jovanović, odlučio da se oproba u uslužnoj privrednoj delatnosti posetili smo juče njegovo radno mesto. Nažalost, bilo je zatvoreno.

foto: Damir Dervišagić

- Vlada je skoro otvorio kafić. Još se nije uhodao. Otvorio ga je pored svog prijatelja, pa su sad konkurencija. Ima lep pogled na reku. To je on uradio za svoju dušu, da ima čime da se zanima u penziji. Prijatan je jako čovek, srdačan. Nije mu loš ovaj biznis, ali videćemo kako će da ide. Sad kreće baš hladno vreme, pa nije najbolji deo godine za ugostitelje, ali ne treba gubiti nadu. Vesnu nisam video da je bila na otvaranju, a ni Nikoliju. Možda su bile kada ih niko nije video. Nije to veliki prostor, mali je to objekat, ali opet može fino da se zaradi. Nažalost, danas nije došao na posao, možda je otišao da završava papirologiju. Obaveze su velike oko ugostiteljske delatnosti, nije to lako... Rekao mi je da je ovo otvorio za svoj merak, nema neke ambicije -ispričao Vladin komšija i prijatelj, koji je, kako kaže, među prvima popio kafu u Vladinom kafiću.

foto: ATA Images

Inače, Vesnin prvi suprug nikada nije želeo da bude medijski eksponiran. Nakon razvoda od Vesne Jovanović se ponovo oženio i u drugom braku dobio je dvoje dece. Zanimljivo je da je svojevremeno radio i kao direktor marketinga RTS, ali nikada nije voleo medijsku pažnju, pa mu je, pričaju upućeni, smetalo i kada je Nikolija rešila da postane pevačica. - Moj otac je alergičan na sve što ima veze sa šou-biznisom još iz perioda kada je bio sa mojom mamom. On mi kao doktor nauka ne bi savetovao da se bavim pevanjem - rekla je ranije Nikolija za jedan magazin. Jedan od retkih momenata kada smo mogli videti Vladu jeste onaj trenutak kada je nakon Nikolijinog prvog porođaja došao u bolnicu da poseti ćerku i unuku. Inače, Vesna Zmijanac je najpre bila u braku s Miroljubom Aranđelovićem Kemišem, da bi se ljubav okončala nakon nekoliko godina zajedničkog života, a nakon toga je upoznala Vladu, s kojim je dobila ćerku. Posle toga se više nije udavala, ali je imala nekoliko turbulentnih veza.

foto: Damir Dervisagic, Zorana Jevtić

Ljiljana Stanišić

