BEBICA I NJEGOVA MAJKA KUJU PLAN DA PREVARE KULIĆE?! Miljana razvezala jezik o Nenadovim lažima, ŠOK OBRT

- Samo sam htela da se nadovežem na Ivana, ja sam ponosna na sebe što po prvi put, to mi se do sada nije dešavalo. Uvek sam ovde lagala i izmišljala i ostalo i majci i sama sa sobom nisam znala šta radim kada je Zola u pitanju. Osećala sam sve, od ljubavi do mržnje, ali sam sada sigurna da nikada neću da se pomirim sa njim. Kada ga pogledam, setim se samo loših trenutaka, bledi mi sve. Kad sam sinoć legla u krevet, što se tiče Nenada, osetila sam da mi nedostaje. Veruj mi da kad sam legla, da nisam mogla da se uspavam bez njega i da mi nedostaje, kakav god on bio. Na neki način sam ga zavolela. Kada budem saznala celokupnu istinu, digao je ruke, vidim koliko se bori za mene. Jedva čekam taj poligraf, da rasteretim sebe. S druge strane, on je rekao da zna šta radi, a ona mu je napisala: "Kad već ideš tamo, pokaži se u najboljem svetlu, šta ćeš pored nje kada vidiš da voli Zolu". U današnje vreme kada si javna ličnost, imaju problem sa tim da imaju poverenje kada upoznaju nekoga. Što se Željka tiče, on je odličan, brine o njemu i brine se za njega. Možda se preko dece i preko mene inati. Surovo zvuči, ali stalno priča o njima. Da li iz inata ocu, da bi žena prenosila i ostalo? Ja to ne znam. Osećam da me voli, ali ne znam kome da verujem. Strah me je da se moja mama ne prevari u proceni - rekla je Miljana.

- Šta si ti njima da oni tebi žele toliko dobro, a da za svoje dete - ubacila se Marija.

- Koja majka na osnovu onoga što sam radila sa Zolom, želi da bude njeno dete sa mnom? Ja prva da imam sina, ne bih volela da mi Miljana Kulić bude snajka i da bude sa mojim detetom - dodala je Miljana.

- Ja sam danas pričala sa Zoricom, nisam cele noći spavala, jednostavno razmišljam. Rečenica mi ta odzvanja u glavi: "Ništa ne brini, znam ja šta radim". Ja je shvatam tako: "Ja sam sa Miljanom, ja ću ovako ili onako i ništa se ne sekiraj". Njega kad pitam, on kaže da mu je rekla da nema šta da se meša jer ona voli Zolu. I to isto, ko je njemu branio da zove majku i da briše pozive? Ja ga pitam da li je zove i da li se čuje sa njom, on mi kaže ne, a Milan kaže da se redovno čuju i da on briše pozive. Kao da se on sa majkom nešto dogovara, da on njoj radi iza leđa, a ovako kad razmislim, on ne može nikako da te prevari, ako je novac kod mene i ja vodim računa šta će i kako će. Kada bih i dala da rade nešto zajednički, sada bih išla u soluciju da se ništa ne vodi na njega. Dovodim samu sebe u sumnju u te dogovore sa majkom - rekla je Marija.

- To me Ivana odbija kod njega, te njegove laži - rekla je Miljana

Podsetimo, u proteklom periodu se dosta spekulisalo o Bebici i njegovom čudnom ponašanju. Inače, u prošloj sezonji došlo je do žestoke svađe između Kulićeve i Nenada, kada je isplivalo da je slagao da poseduje svoj stan.

