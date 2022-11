OŽEŽI! BOBAN ZDRAVKOVIĆ POKAZAO ZUBE: Mlađe kolege su siledžije i LOPOVI! OPASNO BESAN!

Folk pevač Boban Zdravković besan na sve mlade pevače koji uzimaju stare pesme njegovih kolega i prave kavere na kojima zgrću ogromne pare. Zapravo, to nisu ni kućni, amaterski kaveri, već čiste obrade snimljene u studiju.

- Imam svoje mišljenje o onome što sada rade mladi pevači. To je lakši put da se dođe do slave, da se peva nešto što je ljudima već poznato. Međutim, taj osećaj ne može da se poredi s onim kada čovek sam dođe do pesme, da je doživi, da oseti tekst - priča Zdravković.

foto: Damir Dervišagić

- Ovo sada što se dešava, to je siledžijstvo na estradi! Mi stari pevači se pravimo blesavi. Svako uzima i snima šta hoće, a onda se na kraju ne zna ni ko je prvi snimio. Nađe se neko pametan, a mi koji smo ulagali, mi smo budale?! Presnimi pesmu, i kao, ja pevam tu pesmu. I ne pitaju! Ja nikada nisam bio ovako ljut. Nek se uzmu u pamet oni koji kradu. Ako nastave ovako, ode ovo u nedogled. S vremenom se dođe do toga da ljudi ne znaju ko peva. To je veoma nekorektno. Što ne uzmu neku pesmu koja je na ploči bila peta-šesta ili neka nezapažena, nego uzimaju pesme koje su već hitovi. Ako si dobar pevač, to će biti hit. Moj hit "Sve ljubavi moje" nastao je 1995, kada sam nju izabrao, osetio sam da će da se peva. Ljudi su me ubeđivali da pesma nije za mene, ali ja sam znao da je meni suđena.

Inače, pomenuti hit Bobana Zdravković Predrag Jovanović, poznatiji kao Peđa Blizanac, uvrstio je u repertoar na svojim nedavnim koncertima, na kojima se predstavio publici upravo kaverima, a pesme je pevao po redosledu kojim su mu donosile najviše uspeha.

Održao je četiri vezana koncerta, a Bobanova pesma "Sve ljubavi moje" bila je deveta na koncertnom repertoaru.

- Meni je, na neki način, to i drago. Ti što presnimavaju pesme, znaju šta valja. Neće da presnime svašta - zaključio je Zdravković.

Mnogi mladi pevači, pored svojih pesama, snimaju i kavere, koji su veoma slušani na Jutjubu.

Pored njega zvezde "Granda" često snimaju pesme drugih pevača u svojim aranžmanima, pa se na internetu vrte obrade koje izvode Aleksandra Bursać, Ljuba Perućica, Irma Karahmet, Džejla Ramović, Uroš Živković, Mirza Selimović, ali se mogu naći i kaveri većih zvezda, kao što su Dženan Lončarević i mnogi drugi.

kurir.rs/republika.rs

