SRAMNO! TIKTOKER POZVAO ČISTAČICU DA MU SREDI STAN, PA JE ISPREPADAO: Kad je otvorila vrata kupatila, žena odmah pozvala POLICIJU

S ekspanzijom influensera postali su popularni takozvani prenkovi, koji podrazumevaju da osoba koja snima pomenuti format za društvene mreže nasamari aktere snimka.

To je nedavno učinio i jedan tiktoker po imenu Janko. On se naime dosetio da zove čistačicu da mu sredi stan dok je njegov prijatelj glumio leš na podu kupatila. Ova surova šala naišla je na oštre komentare na društvenim mrežama.

Kad je žena ušla u stan, Janko joj je prilikom predstavljanja rekao da je kriminalac, na šta ona nije odreagovala, da bi joj potom rekao da se šali.

Kada je žena počela da sređuje stan, Janko ju je upozorio da je u kupatilu veliki nered.

- U WC-u je malo veći nered. Nemojte se plašiti. Pazite se u WC-u. Tu neki leš leži - rekao je Janko ženi, koja se našla u čudu kad je otvorila vrata kupatila i izbezumljeno ga pitala: - Šta je to što leži?

Janko joj je odgovorio da u kupatilu leži "mrtav čovek".

- Ja sam ga ubi pre par dana, ali nije to ništa. Probudiće se on, malo spava. Malo sam ga tukao palicom pre neki dan.

Dok se izbezumljena žena čudila i nije mogla da dođe sebi, Janko ju je ubeđivao da će se "leš" probuditi.

Međutim, ona je pozvala policiju, koja je na kraju i došla, a tiktoker je sve to snimio.

"Jadna žena dosla koru hleba da zaradi, a on je prenkuje tu", "Zašto on to radi? Šta hoce s tim da postigne? Videla sam par videa gde vređa i ponižava ljude...", "Meni je ovo žalosno", "Nisu te baš odgojili, šta da se neko ponaša tako prema tvojoj majci, sram te bilo", samo su neki od osuđivačkih komentara ispod snimaka ovog surovog prenka.

Šta je epilog priče nije poznato, s obzirom na to da Janko nije objavio šta se dogodilo nakon što je policija utvrdila da u kupatilu ne leži nikakav leš, već da je u pitanju neslana šala tiktokera, koji je želeo da na bizaran način privuče pažnju korisnika društvenih mreža.

Snimke ovog prenka koji su mnogi u komentarima ispod objava osudili pogledajte u okviru teksta.

