"SATKANA JE OD MRŽNJE, IZJEDA JE ZLOBA" Vendi uzvraća udarac Nadi Obrić! Estrada će tek da GORI posle brutalnih uvreda

Vesna Vukelić Vendi nedavno je zaratila sa pevačicom Nadom Obrić, a o njihovom sukobu brujala je javnost. Vendi je sada prokomentarisala situaciju do koje je došlo tokom emisije.

- Nije bilo sukoba između Nade i mene, prosto ljudi dođu sami i nabodu se - započela je Vendi, pa dodala:

- Nije to nikakav sukob, zlo ne trpi dobro. Meni je žao što takve osobe moraju da trpe same sebe i da se jedu sopstvenom zlobom, ali ja stvarno nisam Bog da mogu da joj pomognem. Mora sama sebi da nađe lek, a to je pre svega ljubav jer čovek kada nema ljubavi upada u mržnju - kaže Vendi i otkrila može li doći do pomirenja:

- Zaista se ne bavim osobama koje su satkane od mržnje, ono što je evidentno jeste da se takve zabodu, nalete i odu - rekla je, pa zaključila za Grand:

- Trpeti sebe samog za njih je najveća propast jer moraju da žive sa svojim mrakom i svom tom mržnjom, a mržnja razdire čoveka. Tu bih završila svaku priču jer ne mogu da se bavim malim formatima.

