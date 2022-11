BOMBA! GOGA SEKULIĆ NAPRAVILA POMETNJU NA AERODROMU U NEMAČKOJ: Evo šta je pevačica pokušala da prošvercuje, HAOS!

Goga Sekulić napravila je veliki problem na aerodromu u Hamburgu. Pevačica je privedena prošle nedelje zbog sumnje da je pokušala da prošvercuje bombu, saznaje Kurir.

foto: Instagram

Kad je prolazila carinsku kontrolu i predala prtljag, na monitoru se oslikala figura eksplozivne naprave. Sistem je počeo da pišti i nastao je haos. Policija je odmah reagovala. Opkolili su Gogu, a ostale putnike udaljili. S obzirom na to da je bilo i naših ljudi, čuli su kad je službenik rekao da sumnjaju na eksplozivnu napravu, neko je viknuo "bomba". Putnici koji su bili na letu počeli su da beže, a Sekulićeva je pokušavala da im objasni o čemu se radi. Iako je uveravala policiju, oni nisu želeli da je slušaju, već su je u pratnji odveli u posebnu prostoriju.

foto: Instagram

Sve torbe detaljno su joj pregledali, a onda su sekli celofan kojim je obložila stalak. Pevačica im je pokazivala fotografije da je na njemu metalni ukras. Ipak, policajci su morali da ispoštuju proceduru i kad su je raspakovali, stalak su poslali na proveru. Sekulićeva se uspaničila najviše zbog ljudi koji su u nju gledali izbezumljeno. Zbog nje je let kasnio, a malo je falilo i da se otkaže. Besna Pozvali smo pevačicu, koja je u prvom trenutku počela da besni kad je čula da smo saznali za neprijatnost koju je doživela. - Odakle vam ta informacija? Ko vam je to rekao? To nije istina - rekla je pevačica. Međutim, promenila je ploču kad smo joj rekli da imamo potvrdu sa aerodroma. - Ne želim da me predstavljate kao teroristu u javnosti! U pitanju je nesporazum. Ne želim da širim temu oko nečega čemu ne treba pridavati značaj. Zauzeta sam obavezama oko nove pesme sa Maus Makijem "Zla kopija". Mnogo radim i nemam vremena da se bavim takvim stvarima. To je uobičajena procedura koja se često dešava, nema potreba da se o tome piše - objasnila je ona. Inače, Goga je i 2015. godine uhapšena zbog slične situacije, ali na aerodromu u Hrvatskoj.

foto: Instagram

Česta pojava I one su doživele neprijatnost Goga Sekulić nije jedina javna ličnost koja je proživela pakao na aerodromima širom sveta. Poslednja u nizu je njena koleginica Tea Tairović. Nju je na aerodromu u Nemačkoj privela finansijska inspekcija. Zbog identične situacije devedesetih je priveden i Zdravko Čolić, koji je u pritvoru proveo tri dana. Srđan Čolić, poznatiji kao osnivač i frontmen grupe Mobi Dik, posle jednog koncerta s Lepom Brenom, s kojom je tada zajedno nastupao, uhapšen je na aerodromu u Švajcarskoj jer nije zamenio franke za marke.

01:06 Milan sceniranje