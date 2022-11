MENSUR AJDARPAŠIĆ ISKRENO O PRIVATNOM ŽIVOTU! Otkrio da li ima devojku, pa progovorio o Mini i Milici: "IDEALIZOVAO SAM IH"!

Foto: Printscreen/Magazin In

Bivši zadrugar Mesnur Ajdarpašić bio je gost kod Sanje Marinković, a tom prilikom je, zajedno sa ostalim gostima, progovorio na temu grešaka u životu koje je ponavljao.

- Ja sam ispromašivala gotovo sve, osim profesije. Moja intima je potpuno promašena - rekla je Nada.

foto: Printscreen/Magazin In

- Kod mene su to partneri. Uglavnom promašim ljubav, ili ja to sam idealizujem u svojoj glavi i onda ja smatram da je on onakav kakvim sam ga ja zamislio. Stvorim neku sliku. Trenutno sam slobodan, ali govorim generalno. U ponudi sam. Obe devojke sam idealizovao - istakao je Mensur.

foto: Printscreen/Magazin In

- To mu nije greška, lepe, mlade, kakva mu je to greška. Ne valja se zaljubiti mnogo, ja sam pravila greške jer se oduzmem od ljubavi i onda odem u propast, činim i ugađam, titram, onda izgubim sebe - nadovezala se Goca.

