BIVŠA ZADRUGARKA PREŽIVELA PAKAO: Posle rijalitija se ugojila 20 kg, bila je nezadovoljna, a onda operisala nos 7 PUTA...

Naime, ona je sedam puta bila na operaciji nosa, izvadili su joj hrskavice iz drugih delova tela i stavljali u nos, kako bi on mogao normalno da stoji.

- Posle "Zadruge 2" mnogo sam se ugojila, dobila sam 20 kilograma i baš mi je bilo teško. Celo leto sam mučila muku sa kilogramima, u trećoj sezoni sam to skinula. Bila sam nezadovoljna, a žena kad je nezadovoljna treba da promeni bilo šta na sebi, ako će je učiniti srećnom. Generalno sam bila u periodu života kad mi je krenulo nizbrdo, onda sam jedno po jedno rešavala i rešila sam. Ovi rezovi su podnošljivi, dok ne pričamo o onim životnim rezovima, oni su teži i trajniji. Ožiljci se sklone, a oni na duši i srcu teško. Htela sam promenu, ali sam spletom okolnosti rešila kod pogrešnog - ispričala je Dragana u emisiji "Magazin In", pa nastavila:

- Ja sam po izlasku iz "Zadruge 3" želela da promenim nos, mislila sam da mi je malo veći nos u odnosu na moje lice, htela sam to da korigujem. Kad sam prvi put operisala ja nos nisam lomila, nego sam ga sužvala, ali sam sklona otocima i nos je bio veći nego što je trebalo. Nisam mogla to da sakrijem, vrlo je upečatljivo bilo. Drugi put sam se operisala, tad sam slomila nos, sve je bilo u redu tri meseca. Pošto je nos bio lomljen, izvađene su neke hrskavice i nos mi je upao sa jedne strane, tad je krenulo moje nezadovoljstvo, video se problem, tad sam krenula da padam u depresiju, očaj zato što je nešto što se vidi. Otišla sam ponovo kod istog doktora, on je otvarao tu ranu, zatvarao, ja sam dobijala nove otoke. Došla sam do sedme operacije, promenila sam doktora. Operacija poslednja je trajala 11 sati, toliko su izvađene bile te hrskavice, da su morali da uzimaju iz drugog dela tela, ispod grudi je izvađeno jedno centimentar, dva, koliko treba da bi nos stajao. Drugi put su mi uzeli hrskavicu iz uveta. Da sam izabrala pravog doktora ne bi došla do ovoga. Grudi sam radila ponovo, to sam menjala. Imala sam prirodno velike grudi, posle dojenja su postale opuštene, ja sam to htela da popravim. Sad više ništa neću da menjam - otrkila je bivša zadrugarka.

