"ŠETALA SAM KUČE, A ONDA JE ON PRIŠAO!" Mina Kostić otkrila detalje veze sa 15 godina mlađim dečkom: On je imao i STARIJE OD MENE!

Pevačica Mina Kostić već neko vreme uživa sa novim dečkom Nikolom, a sada je progovorila o detaljima njihove veze.

Ona je ispričala detalje upoznavanja sa partnerom, koji je mlađi od nje 15 godina.

- Šetala sam sa Anastasijom i kučićima, on je prišao, pomazio kucu i tako je počelo. Neko vreme se nisam javljala, neke dve nedelje, jer ja ne koristim te društvene mreže. On jeste mlađi, kakve to veze ima?! Imala sam i starije pa nikome ništa, ali i Nikola je imao i starije od mene - nasmejala se pevačica.

foto: Printscreen/Premijera

- Tako je bilo, slikali smo se, posle smo se prijateljski dopisivali iako sam odgovor dobio sa zakašnjenjem. Počeli smo da šetamo, da se viđamo, sve je jako spontano bilo - izjavio je Nikola.

Zaljubljeni par, priznao je i kako je Anastasija, Minina ćerka, reagovala na njihovu ljubav i kako se slaže sa maminim partnerom.

foto: Printscreen/Premijera

- Ona je jako srećna, drago joj je. Kada sam je pitala ima li nešto protiv, rekla je da imam svoj život i da je sve u redu. Lepo se slažu - ponosno je rekla pevačica.

- Anastasija je divna devojčica, vaspitana i kulturna. Šalimo se, družimo se, idemo u teretanu zajedno, sve je super - otkrio je Nikola.

Kurir.rs/I.B.

