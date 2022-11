"ĆELAVI, DA LI VIDIŠ ŠTA JE OVO? ODBIJ!" Mili kritikovao Mariju zbog KILAŽE, a onda mu je ona uzvratila DUPLO pred svima!

Marija Šerifović bila je na posebnom režimu ishrane, a da je dijeta urodila plodom otkrila je kada je saopštila da je smršala 7 kilograma kao i da počinje ponovo da jede.

"To je to! Osušila sam se. Od sutra jedem, ali umereno", poručila je pevačicakoja je liniju dovela do savršenstva.

Sada su se članovi žirija takmičenja "Zvezde Granda", Marija Šerifović i Aleksandar Milić Mili našli su u sitnom klinču i to upravo zbog pevačicine kilaže. Nakon što je Mili sve iznenadio kada je Mariju pitao "kada će da prave bebu", iskritikovao ju je jer je jela sve vreme dok je jedna od takmičarki nastupala.

On nije odoleo, a da joj u terminu odvojenom za komentare ne udeli, kako je rekao, konstruktivnu kritiku zbog toga, ističući kako smatra da će "brzo vratiti kilažu".

"Ja bih rekao nešto konstruktivno i to Mariji, prestani da jedeš! Otkad je smršala pet kilograma, tri zadnje emisije samo klopa, vratiće ti se petnaest", sa osmehom je rekao Mili, a Marija mu nikako nije ostala dužna:

"Ćelavi, je l' ti vidiš da je ovo jabuka? Tajming je za dve jabuke", naglasila je, pominjući svoju nutricionistkinju koju sluša bez pogovora i odbrusila mu: "Odbij". Peckanje među članovima žirija je prekinuo Saša Popović koji je takmičarki Ivani Borojević (24) iz Bosne i Hercegovine rekao da može da ide. Iako je talenat prisutan, članovima žirija je od samog početka bilo jasno da joj treba još malo iskustva ne bi li je primili u takmičenje.

