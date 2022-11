"MOJ ŽIVOT JE SVE SAMO NE SAVRŠEN, KO JOŠ SLIKA TUGU?" Nataša Bekvalac sve iznenadila objavom: Nisam maštala o ovome!

Pevačica Nataša Bekvalac neretko se obraća svojim fanovima putem društvenih mreža, a sada je rešila da ostavi jedno pismo.

Naime, ona je priznala da joj život nije pružio ono o čemu je maštala.

foto: Nemanja Nikolić

- Imam potrebu da vam na baš ovako tmuran dan ovo napišem. Većina onih koji me prate su žene, devojke, devojčice. Na moje veliko zadovoljstvo, neću da krijem, oduvek sam to želela i kada je moja muzika u pitanju. Ono što mi često pišete privatno je koliko se divite mom savršenom životu, tražite savete, mislite da znam nešto više, veće nego što znate vi - počela je ona i nastavila:

foto: ATA images

- Želim da vam kažem da niti umem da dam savet, niti znam nšto više od vas, a moj život je sve samo ne savršen. Možda slilke jesu, ali ko još slika tugu? Nje imam, imam je u galonima i čuvam je za neke pesme i retke ljude. Nisam baš maštala o životu koji živim sada, ali sve mi je jasnije zašto mi je baš ovakav put dat. Dame moje, niko, zapamtite niko vam neće srediti život ako to ne učinite same za sebe i za svoju decu. Zato, navucite najudobnije pantalone (zgodnije je), zasucite rukave i obezbedite sebi samostalnost i život. Samo nezavisna, samostalna žena može biti slobodna i srećna. Ispravite me ako grešim. I samo tada može voleti baš onoga koje njeno srce želi, a biće zaslužuje - napisala je Nataša Bekvalac u objavi.

Kurir.rs/I.B.

