"ZAVRŠIĆE STRAŠNO" Sandra Rešič udarila na Maju i Takija: Ćerka mu 3 godine ima ODNOSE PRED KAMERAMA, tek ga sad SRAMOTA

Pevačica Sandra Rešić u poslednjem intervjuu nije štedela zadrugarku Maju Marinković zbog emotivne veze sa Bilalom Brajlovićem, ali ni njenog oca Radomira Marinkovića Takija.

- Mislim da tu nema emocije. To je ono "Drži vodu dok majstori odu". Idemo, kamera, ton, akcija. Bilal je iskreniji u smislu da mu se Maja sviđa. Ona je luda, pozitivna, sve je super kad nije u onom nenormalnom mudu. Bilal voli žene koje ga maltretiraju. On se njoj dopaduckao na početku, dobar je za te njene igrarije, ali vidi se da Maja očekuje novi ulazak - počela je izlaganje Sandra Rešić.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da l' Cara ili nekog drugog, ne znam, ali Maja je magistrirala rijaliti, zna šta treba da radi. Sad joj odgovara haos, to je hrani. I Car da uđe, praviće ona isti haos, navikla je na to, tako funkcioniše. Što se tiče Bilala, previše je mlad, ali lepo je shvatio igru. Snalazi se, svestan je da je glavna tema, ali ne shvata da će vrlo brzo morati ozbiljno da se bori. Ovo je maraton, tek je krenuo treći od deset meseci. On glumi Cara u nekom smislu. Šatro ima bol u k..., ali kao da nije više iskren kao na početku. Zna da je glavna tema sa Majom i to nije loše za njega - dodala je Rešićeva.

- Njemu se Maja dopada fizički, za s... Ona skače po njemu kao da pada sa plafona, ne znam kako ga ubode. Lepa, zgodna riba koju će da j... svako veče. Meni je prišao mrtav pijan na svadbi i rekao da je voli. Ali, Maja čeka veće aždaje. Bilal je klinac, a to joj se ne sviđa. Ne ide uz nju, nije to njen stil. Bilal hoće da ga ona udari, ošamari, raskrvari, pa da je j... Maja ne zna za drugačiju igru u rijalitiju. Meni je žao zbog svega toga što sebi dozvoljava, Maju u zadnje dve sezone gledaju kao najvećeg ološa. Ona je manji ološ bila kad je Janjuša (prim.aut. Marka Janjuševića, nekadašnjeg zadrugara) rastavila od žene nego sad - smatra Rešićeva.

foto: printscreen

- Maja je dobar čovek, ali zbog svih budalaština ljudi to ne mogu da vide. Ona je zvanično postala ološ. Ona je ispala veći ološ i od Dalile u prošloj sezoni. Žao mi je što će Takija da otera u grob, jer ili njemu sve ovo odgovara ili će da prsne - dodaje ona.

Pevačica se osvrnula i na momenat kada je Taki napustio emisiju budući da je na ekranu iza njega emitovan Majin intimni odnos sa Bilalom.

- On to gleda i kod kuće, na klipovima, ali kaže da nije fer da to puste u studiju. Da li je pustila produkcija u studiju ili on u kući, isto je. Ćerka je trebalo da vodi računa da li će tata da gleda s..., a ne da drugi misle o tome. Maja se j... po rijalitiju tri godine, pa se tata sad kao čudi - ističe Sandra.

- Ali, shvatam i njega. Šta će on, gde će? Da je veže? Maji nema pomoći, ako se ne uzme u pamet, ali sumnjam da hoće. Ona će strašno da završi. Neće svaki biti Janjuš ili Car. Neko će koske da joj slomi, završiće u bolnici raščerečena, u gipsu, daj Bože da bude živa. Mislim da je svesna da je samo u rijalitiju zaštićena - zaključila je Rešićeva.

