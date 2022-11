BEZ BOTOKSA I HIJALURONA U USNAMA! Ovako je nekad izgledala Milica Dabović, imala je KRATKU KOSU i bila u skroz drugačijem FAZONU

Bivša košarkašica Milica Dabović se ranije bavila veoma uspešno košarkom, a sada je već danima glavna tema jer je nedavno objavila da je otvorila profil na aplikaciji za odrasle.

Milica je oduvek volela da objavljuje provokativne fotke, te je rešila da to sada i unovči. Ona je priznala da se "biznis" isplati, i da je već zaradila pozamašnu svotu novca.

foto: Dado Đilas

Iako sada izgleda izazovno, s obzirom na godine, ali i profesiju, kao košarkašica je izgledala potpuno drugačije, a nije tajna da je imala nekoliko intervencija na licu.

foto: Dado Đilas

Dabovićeva je ranije priznala da sve što nije volela na sebi, to je i promenila, dok je s druge strane morala da uradi neke od intervencija zbog karijere.

- Kao mlada uvek sam se "pućila" na slikama, jer sam želela veće usne i to sam i uradila. Tokom karijere su mi lomili zube i arkadu i imala sam mnogo udaraca u nos. Zbog jednog od takvih udaraca, laktom, sam morala da uradim zube. Imala sam 17 godina i sećam se da sam neke zube čak i progutala. Lice je najvažnije sačuvati i idem redovno na masaže i tretmane lica - pričala je ona.

1 / 5 Foto: Dragan Kadić

- Volim i mezoterapiju, i imam botoks samo na čelu. Ne volim estetsku hirurgiju, jer danas sve žene izgledaju isto. Kada vidim da rade te velike usne i grudi, ja to ne mogu da prihvatim. Trebalo bi da sve na telu bude srazmerno i da se zna gde je granica. Mislim da nisu svesne da su unakažene i da to ne izgleda lepo. Ni muškarcima to više nije lepo - rekla je jednom prilikom Milica.

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

00:41 MILICA DABOVIĆ OTVORILA ONLYFANS! U Pulsu Srbije o posledicama na njeno dete: Gole slike će imati deca u školi, a to je okrutno!