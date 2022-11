"UCENJIVALI SU ME DA ĆE OBJAVITI FOTOGRAFIJE MOJIH GOLIH GRUDI!" Pevačici pretili sa INTIMNIM slikama, ona sve prijavila policiji!

Pevačica Zorana Pavić otkrila je da je bila ucenjivana eksplicitnim fotografijama, koje su bile lažne, zbog čega je ceo slučaj prijavila je policiji.

- Imala sam situacije gde su mi slali neke fotografije i ucenjivali me, da su to moje nage grudi i da će to pustiti u javnost. Ja sam im samo odgovarala da su moje grudi bolje, to su sve lažne fotografije bile i ja sam i prijavljivala te slučajeve - ispričala je Zorana Pavić.

foto: Printscreen/Youtube/K1 Televizija

Ističe da se nekoliko puta slikala za magazine, ali da te fotografije nisu bile vulgarne.

foto: Printscreen/Youtube/K1 Televizija

- Mislim da moje fotografije nikada nisu bile vulgarne, mada i nemam ništa protiv žena koje se u to i upuste, svaka čast kad o tome pričaš javno. Nikad ne reci nikad, zato sam ja i obazriva - prokomentarisala je Zorana.

Kurir.rs

Bonus video:

04:29 UČINILA MI JE VELIKU NEPRAVDU! Zorana Pavić o SUKOBU sa koleginicom: Kad bih videla njenu sliku u novinama, crtala bih joj BRKOVE