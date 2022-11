OTAC JUTJUBERKI ANĐELE I NAĐE SA SUZAMA U OČIMA O PORODICI: Mlađa ćerka mu se udaje, za ženu kaže da će ostati na ULICI! ŠOKIRAO!

Otac jutjuberki Anđele i Nađe Zoran Đorđević oglasio se se putem Instagrama i tom prilikom je progovorio o ćerkama i supruzi Tini koje su ga napustile.

On je tom prilikom, sa suzama u očima, progovorio o ćerkama i rekao je da će potražiti stručnu pomoć.

foto: Printscreen/Instagram

"Razmišljao sam šta i kako dalje, kojim putem da idem dalje. Uhvatio sam da pričam sam sa sobom, razmišljao sam da idem kod psihologa. Video sam da su Anđela i Nađa objavile klip na jutjubu, uzele su stan, naslutio sam da će to da urade. Odlučile su da svoj život vode same, njih tri. Nazad se ne može, to je sigurno", rekao je Zoran na početku i dodao.

"Počeću malo više da obraćam pažnju na sebe, do sada sam udovoljavao drugima. Želim da obnovim vozni park. Ne bih da komentarišem koji auto su kupile, znam šta sam ja hteo da kupim, a one su kupile šta su mogle da kupe. Ja ću uzeti stan u Parizu. Tražim ženu da mi vodi domaćinstvo, već sam pričao sa nekim od njih. Ne znam zbog čega su me napustile, nikome nisu rekle ništa, samo su otišle. Ja nisam navikao da živim sam, radio sam za tu porodicu. Naći ću neku devojku, ženu, možda Anđela i Nađa dobiju batu ili seku", rekao je on u snimku.

foto: Printscreen

"Uskoro ćete čuti da se Nađa udaje, ja ne znam šta Tina razmišlja i kad se Anđela bude udala, ona će na ulici da ostane. Ja njima ne mogu da oprostim, potražiću i ja sebi partnera, krenuću da izlazim, da živim samački život. Da budem sam neću. Tina i ja smo bili u braku 23 godine.

Podsetimo, Anđela i Nađa su devojke iz Požarevca, koje žive u Parizu i koje dominiraju balkanskom Jutjub zajednicom, a uspeh im je došao vrtoglavo. Sudeći po sajtu "socialblade.com", one mesečno od Jutjuba inkasiraju najmanje 5.000 dolara. U središte pažnje su došle kada su izbacile pesmu "Ola Ole" za koju je Baka Prase u svom snimku rekao da "ima toliko autotjuna da je i sam program izbagovao". Između njih je zatim izbio rat, a u sve se, umešao i otac Anđele i Nađe koji je u uživo uključenju sočnim psovkama i pretnjama odgovorio Bogdanu. Na to je usledila Bogdanova reakcija, praćena pesmom "Autotune" koja obiluje prozivkama i sočnim vređanjima na račun dve devojčice i njihovog oca.

Kurir.rs

Bonus video:

03:22 Jutjuber danima najavljivao haos: Novi detalji drame u Novom Sadu