"OSETILI SMO NJEGOVO ODSUSTVO"! Ilda Šaulić otkrila PORODIČNE TAJNE, malo ko je znao kako su Šabana zvali u porodici

Ilda Šaulić otkrila je da s nestrpljenjem očekuje svoj rođendan, sumirala je utiske s venčanja svog brata, ali i priznala da je u mnogo čemu najviše osobina nasledila od majke:

- Od nas troje, fizički ja najviše ličim na mamu, ali i pored toga više sam osobina povukla na nju - kaže Ilda, i objašnjava koliko je i zašto ponosna na majku.

- Ponosna sam na majku. Ona je žena borac. Vodila je računa o nama troma, ali i o tatinoj karijeri i u šali smo znali da kažemo da je on bio njeno četvrto dete. Danas mi svi imamo svoje porodice i baze, a ona je ostala sama i mislim da je to za nju jako teško, ali ima nas, jaka je i svi se trudimo da sećanje na tatu ne jenjava.

Ilda se osvrnula i na vest da je smanjena kazna ubici njenog oca i naglasila da o toj situaciji više i ne razmišlja.

- Ta presuda je i pre tri i po godine bila sramna, takvi su njihovi zakoni i nama je tada bilo jasno šta se dogodilo. Za ovo što su umanjili tu kaznu, nemam prave reči. Shvatiš koliko je ljudski život devalviran, a za nas bi svaka kazna bila mala jer tatu ništa ne može da vrati. Pošto nemamo pravo na žalbu, iskreno o svemu tome više i ne razmišljam - miri se Ilda sa životnom situacijom koju, i da hoće, ne može da promeni.

- Život ide dalje, ne možemo ništa da promenimo i da vratimo, ništa ne može da umanji tu bol i taj gubitak. Hvala bogu, svi imamo svoje porodice, ostvareni smo, mnogo smo povezani i jedni druge uvek bodrimo, a dobro je što imamo razloge za slavlje - kaže Ilda.

- Na svadbi je bilo emotivno, ali i veselo. Važno nam je bilo da ne odemo u neku patetiku. Otac nam je najviše nedostajao i osetili smo njegovo odsustvo, kao i naši prijatelji, ali to nas nije odvelo u tugu. Sa divnom emocijom smo to proslavili. Mladenci su nas baš podigli, bili su na visini zadatka i veselili smo se do zore. Bilo je vreme da se Mihajlo oženi i da ima porodicu, a sada se radujemo još jednoj devojčici koja će doći u porodicu Šaulić -završila je Ilda razgovor.

Negujem se od tinejdžerskih dana Ilda je prokomentarisala i činjenicu da je često pitaju kako održava lepotu, ali i naglasila da ne krije godine i da je ponosna na njih. - Stalno me pitaju kako održavam lepotu jer valjda delujem kao neko ko se licka od jutra do sutra, ali nisam taj tip. Vodim računa o izgledu od kako sam tinejdžerka, idem kod kozmetičara, idem na masaže, sada koristim ozbiljnije kreme jer godine to zahtevaju. Ne krijem godine, 8. decembra mi je rođendan i to 44, volim svoje godinice, radujem se rođendanu jer smo s godinama malo iskusniji, zreliji i pametniji.

