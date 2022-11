OGNJEN AMIDŽIĆ U DRUŠTVU SVETSKI POZNATE PEVAČICE! Voditelj pre 10 godina upoznao NJU, jedini u Srbiji koji ju je INTERVJUISAO!

Voditelj Ognjen Amidžić objavio je fotografiju na kojoj pozira sa mega popularnom zvezdom Dženifer Lopez.

Međutim, reč je o prisećanju na događaj od pre tačno deset godina kada je čuvena pevačica imala koncert u Beogradu. Tada je Ognjen Amidžić imao zaista veliku ekskluzivu kada je u okviru svoje emisije ugostio slavnu Dženifer, a sada je podelio uspomenu na taj događaj.

Na fotografiji uz Amidžića i Lopezovu nalaze se i saradnici koji su imali priliku da zajedno poziraju uz jednu od najpoznatijih žena iz svetskog šou-biznisa.

Inače, Ognjen je jedini u Srbiji koji je napravio intervju sa Dženifer.

- Više sam imao frku od celog događaja, od svega, to je baš bila jurnjava i ono: “Samo da uradimo“, više sam imao tu tenziju jer je s njom to i bilo kratko, to je bio jedan period između završnog koncerta i odlaska na aerodrom gde ju je već čekao avion da poleti, nije baš da možeš da se opustiš... Više je bio stres zbog stizanja. Čak je lakše i prijatnije nego sa nekim domaćim zvezdama, jer žena je toliko opuštena i ostvarena da bukvalno nije ni tražila nikakva pitanja unapred. Vrlo prijatna, vrlo opuštena, zadovoljna... A kad si zadovoljan, sve je OK, kad nisi, sto đavola ćeš naći - rekao je tada Amidžić.

