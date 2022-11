FOTKA ĐANIJA SA DUGAČKOM KOSOM IZNENADILA SVE! Folker godinama ima istu frizuru, a u ovom izdanju ga do sada niste videli (FOTO)

Folker Radiša Trajković Đani nekada je potpuno drugačije izgledao, a malo ko zna da je imao dugačku kosu.

Naime, na društvenim mrežama pojavila se fotografija pevača sa znatno dužom kosom, koja je zbunila mnoge njegove fanove, s obzirom na to da se zna da Đani već dugo vremena ima izuzetno kratku dužinu kose.

- Uspela operacija nove frizure - napisao je svojevremeno Đani na svom storiju.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Đani je na estradi više od dve decenije, a iza sebe ima ukupno osam studijskih albuma. Takođe, pevač je poznat i kao neko ko nema dlake na jeziku, pa tako neretko svojim izjavama intrigira javnost. U nedavnom intervjuu on je otkrio šta je tajna njegovog dugog braka sa suprugom Slađom sa kojom ima dvojicu sina - Miloša i Marka.

- Brak smo sačuvali dobrim seksom. Ako verujete, nama je seksualni život bolji sada nego kad smo bili mladi. Samo udri, i u kući odmah opštenarodno veselje. Devojke, žena, švalerke, sve to imam i to me čini momkom - rekla je Trajković za Alo.

Kurir.rs

Bonus video:

00:11 Đani ščepao Slađu nasred plaže