KETONI SU MI POJELI MIŠIĆE, OSTAO SAM NEPOKRETAN! Životna borba Hakale! Posle nastupa samo pao u KREVET, izgubio 23 KG...

Bosanski pevač Nihad Fetić Hakala, koji sa Janjom Todorović ima i duet, pre nekolikoi meseci bio je "na ivici smrti".

- Dobro sam sada, polako se vraćam na stare staze, ali bilo je baš, baš nezgodno. Takozvani „ketoni u urinu“ su mi jednostavno „pojeli“ sve mišiće u rukama i nogama“. Kada sam saznao dijagnozu palo je i moje psihičko raspoloženje, bio sam baš depresivan, jer sam samo nekoliko dana pre toga bio aktivan, igrao fudbal, a onda sam jednostavno postao nepokretan. Kada je čovek nepokretan onda mu svašta prolazi kroz glavu. Čak su neki doktori rekli mojoj supruzi da obavezno moram da vadim krv i testiram tumorske markere, jer su sumnjali i na ono najgore. Ali, Bogu hvala, nije bilo to što su mislili. Ja sam dva meseca bio nepokretan, ali moja supruga je 24 sata bila pored mene, negovala me. Da nije nje bilo ko zna šta bi bilo sa mnom?

foto: Printscreen

Kažu kad bolest zahvati, pesma utihne?

- Eto, baš je to tako bilo kod mene. Supruga me bezbroj puta molila da joj nešto zapevam, da pustim glas, ali nisam mogao. Bio sam bliže plaču, nego pesmi. Početkom septembra sam oboleo, a tek sam 5. novembra imao nastup. I bilo je zaista sve u redu, mogao sam da stojim na nogama, glas me dobro služio. Umor nisam osetio kojeg sam imao pre toga. Moj zadnji nastup pre bolesti je bio 9. septembra u Velikoj Kladuši na jednom rođendanu. Tada sam morao da se držim za sto da ne padnem. Na nama pevačima je zvono da smo prevaranti, da lažemo, a tu sam otišao samo da ispoštujem čoveka, da vidi da mi nije dobro. Tri puta sam se presvlačio, nenormalno sam se znojio, a posle toga sam jednostavno pao na bolesničku postelju.

foto: Printscreen

Da li vam je sve to zbog dugogodišnjeg dijabetesa?

-Da, glavni uzrok je šećerna bolest. Doktori su mi rekli da te ketone obično dobijaju dijabetičari i žene u trudnoći. Žene u trudnoći gledaju da se održe dobro, da se ne udebalju i da koliko toliko održe liniju. Pre toga sam u Nemačkoj dobio neki drugi insulin jer sam imao 99 kilograma, a izgleda da sam njega previše dobio i da mi je odmogao. Prepisali su mi preveliku dozu, onda sam izgubio 23 kilograma, želudac mi je jednostavno stao, prestao obavljati svoju funkciju, punih deset dana nisam išao u toalet. Unesem dva zalogaja u organizam, i odmah budem sit. Naglo mršanje dovelo je do pojave tih ketona. Uglavnom, dijabetes je glavni uzrok.

Hakala nam je na kraju otkrio da početkom decembra odlazi za Ameriku, a Novu godinu će pjevati u Kentakiju.

kurir.rs/exprese.ba

Bonus video:

00:18 Lepa Brena sprema slavu