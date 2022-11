BRUKA! KAD MILICA PAVLOVIĆ SPUSTI BIVŠEM! Urnisala vaterpolistu JEDNOM REČENICOM, posle ovog se neće vratiti iz Amerike

Milica Pavlović, koja trenutno uživa u Dubaiju, gde je imala i nastup, veoma retko govori o ljubavnom životu, a o osnivanju porodice ne razmišlja mnogo.

"Sve prepuštam da ide svojim tokom. Nisam osoba koja planira takve stvari, ali im se svakako nadam. To će za mene biti potpuno nova životna iskustva i još nemam pojma šta me u tom smisli čeka", iskrena je pevačica.

Kada budete birali idealnog kandidata za tu porodičnu ulogu, da li će biti preporučljivije da ne bude iz javne sfere, kao neki vaši prethodni partneri?

- Kad sam ja imala partnera iz javne sfere?

Zar nećemo tako kvalifikovati Nikolasa Saveljića?

- On je dečko sportista, i to u Americi. On je javna ličnost? Pa moguće da sada jeste, nakon što su ga povezivali sa mnom. Onda tako možemo smatrati i za svakog budućeg. Sve i da ne bude iz javne sfere, kako vi kažete, on će to postati nakon što se sazna da je moj izabranik.

Podsetomo, Pavlovićeva dugo je krila vezu sa vaterpolistom Nikolasom Saveljićem, sa kojim je nedavno i raskinula.

foto: Printskrin/Instagram

Imali smo lepu ljubavnu priču, bili smo godinu i po dana zajedno. On dečko živi na drugom kontinetnu, u Americi je, bavi se vaterpolom, završio je koledž... Bilo je prepreka, muke, vremenska razlika, pa bila je korona, ne možeš da putuješ... Pa kad dođe kao viđamo se u Crnoj Gori. Šta sam ja dečku radila, to je strašno bilo. Mi smo se svuda viđali i na kraju kada je došao u Beograd, Paparaco lov nas je uhvatio. I neću da kažem da to nije istina. Krili smo se, kao ajmo u stan, sve u četiri zida, kao šetamo Kalemegdanom, ja stavljam kapuljaču... Jadan dečko sa mnom, ali ja sam teška osoba, pola nek mi se prašta", rekla je Milica u emisiji "Amidži šou".

kurir.rs/story

Bonus video:

01:20 Milica Pavlović požalila se fanovima