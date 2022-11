"TO JE JEDNA ĐAVOIMANA BABA KOMUNISTIČKI TVOR" Da li je ovo najžešći estradni rat? Vendi ponizila Obrićku kao niko, pale i PRETNJE

Nakon što su se Vesna Vukelić Vendi i Nada Obrić pokačile u "emisiji Magazin In", njihova svađa je dobila novi epilog, te je Obrićeva rešila sudski da se obračuna sa Vukelićevom.

Naime, izvor blizak Obrićevoj tvrdi da Nada želi da njihov sukob reši pravnim putem, a ne svađanjem, jer joj je to ispod časti.

foto: Printscreen/Magazin IN

- Nada ne želi da se proziva sa Vendi, to joj je kako kaže ispod časti, kao što joj je bilo, dok je bila u emisiji. Kada je videla da se Vendi ponovo oglasila i nazvala je zlom babom. Nada je rekla da će da je tuži, i da će joj to biti za nauk da ne sme više nikog da proziva na taj način, jer nije kompetentna. I dalje joj nije jasno zbog čega je Vendi uopšte i bila u emisiji kod Sanje Marinković, jer je oduvek smatrala da je ta emisija na nivou i da ne dolaze osobe poput Vendi. Strašno je ljuta na Sanju Marinković i neće joj to tek tako proći - tvrdi izvor blizak Obrićevoj za Svet.

Tim povodom smo kontaktirali Vendi, koja je osula drvlje i kamenje po koleginici, nazvavši je "đavoimanom osobom".

foto: Damir Darvišagić, Nemanja Nikolić

- Ona je samoj sebi dala epitet baba, tako da iz tog razloga i ja smem da je nazovem đavoimanom babom. Što se tiče tuženja, može da me tuži neznanom junaku na Avali. Nada Obrić kao bolesna osoba imala je kod mene neku uviđajnost zbog bolesti. Ni zbog čega drugog. Međutim, đavoimana osoba je meni odrešila ruke svojim neartikulisanim ponašanjemu emisiji, skočila je ničim izazvana na mene. Pokušavajući da ospori ono što ja pričam, iako to nema veze sa njom. Skočila je sa sve nekim mokasinama iz doba jure, neke Aladinove sprinterice, bez đona. Ni Frojd ne bi mogao da objasni njenu dozu šizofrenije. Ona u životu nije radila, već je drndala, ponavljam drndala, a sve to u doba komunizma. Niko je nije proveravao, niti ispitivao! U nekim autobusima se kretala, ta žena se umuvala kao puvanjak među pevače. Kancelarijski moljac iz doba komunizma ima svoje mišljenje? Ona peva kao da je neko davi za gušu. Njena glava nema dužinu, već širinu. Sa suknjetinom, koju ne bi niko obukao. Sa karminom koji ne može ni da stavi jer usta nema. Evo javno joj poručuje "Nado, zapamtićeš me, salutiraćeš svaki put kad budeš čula moje ime" - tvrdi Vukelićeva, a onda je potom prokomentarisala navode Obrićeve, da ona nije poželjna u takvom televizijskom angažmanu.

- Ona nije ni trebalo da bude gošća, uskočila je jer Goca Božinovska nije mogla da dođe pa je Sanja ubacila Nadu. Taj komunistički tvor, ta đavoimana protuva, nema pravo da da sebi za pravo da odlučuje ko će da gostuje u emisiji "Magazin In". Bruka i sramota je da ta đavoimana šklopocija može da priviri u Magazin in. Ta žena je visokokvalifikovani prevarant, kancelarijski pacov koji se najmanje bavio pevanjem. Nema pravo da komentariše moje ime. Lično ću se pobrinuti da više nikad ne ugleda "Magazin In". Nakazi pada napamet da uzme moje ime? Naučiću je pameti, ima da se trese kada čuje za mene. Tog komunističkog isprtka ja ću da uhapsim jer mora da se čisti zemlja od prodavaca magle.Njoj za maskenbal ne treba maska jer joj je ugrađena prirodno. Ima glavu kao lopatu, nema oči, samo kapci joj se vide, usta kao da su sekirom iskasapljena: Kao da ju je pregazio Fića - poručila je za kraj Vendi.

Kurir.rs

Bonus video:

02:53 NADA OBRIĆ BRUTALNO ISKRENA O KOLEGAMA: Daju novinarima povod da pišu tako o njima