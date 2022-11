DABOVIĆKA OD OVIH S*KSI FOTKI ZARAĐUJE! Halteri pucaju na butinama, grudi u PRVOM PLANU, fanovi joj poručili: "BOLESNA SI"

Milica Dabović nedavno je priznala da zarađuje od provokativnih fotografija na platformi "Onli fans", ali redovno golišavim fotkama počasti i svoje pratioce na "Instragamu".

Naime, Dabovićeva je sada, na pomenutoj mreži, objavila nikad provokativniju fotografiju, nalik onim koje objavljuje na "Onli fansu".

Dabovićeva je najnovijom objavom na svom Instagram profilu privukla je ogromnu pažnju, pozirajući u provokativnom crvenom vešu ko za naslovnicu nekog magazina za muškarce. Ispod fotografije nije tagovala autora.

Milica je u opisu fotke napisala "BUM" i momentalno rasplamsala komentare koji su se samo nizali ispod obajve

- "Ti si hodajući orgazam, alal ti vera kako sve nosiš", "Samo napred udri, nema slađe love", "Ti si san svakog muškarca", "Lady in red", "Kao vino što starija to bolja", "Ti si bolesna ženo", "Užas", "Šta ti kaže Stefan" ...

foto: screenshot

Podsetimo, Milica Dabović je nedavno iznela neke detalje iz svog života koje do sada nismo znali, a tom prilikom je otkrila i gde je pravila greške u prošlosti, kada su u pitanju muško - ženski odnosi.

- Moji muškarci su sve uzeli od mene, ja sam širila noge stalno, volela, davala i sve na sve što postoji, i onu su od mene bukvalno uzeli sve, i poštovanje i ljubav i novac. Znači ja sam samo to što ja jesam, u tim trenucima sam želela sve, da to sija, da je to jedna bajka, i moj princ koga sam ja našla, i moj prethodni partner, i otac mog deteta, ali u tome nisam uspela. Zato sam sada jako oprezna, i sada slušam i jako mi je zanimljivo i učim jer iz dana u dan kada imaš tako loše iskustvo u životu i kada ti partneri na kraju dana uzmu sve što si ti zaradio sa svoje dve ruke i dve noge a igrao si samo košarku i npravio ti pakao od života drugačije sada razmišljaš, tako da da li bih sada isto ja to radila, ne bih. Da li sam ja danas takva? Nisam - rekla je Milica Dabović u emisiji Magazin In.

Kurir.rs/M.K.

