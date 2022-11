"BEBICINA MAJKA PLAČE, ŽELI HITNU HOSPITALIZACIJU SINA" Voditelj se izlanuo u programu i razotkrio sve NJIHOVE MRAČNE TAJNE

Voditelj Milan Milošević izneo je do sada nepoznate detalje iz Bebicinog života, te je tom prilikom otkrio da je zadrugarova majka u očaju zbog sina.

Naime, ono što je sve ostavilo u šoku jeste izjava voditelja Milana Miloševića da majka Nenada Macanovića Bebice plače svakodnevno jer se brine za psihičko stanje svog sina.

- Zna da me dovede do ludila, pa kažem najgore stvari koje ne mislim. Njegov osmeh me iznervira da mi dođe da ga tresnem o pod. Volim ga, ali me laže - ustala je Miljana.

- U ljubavi se ne traže dokazi, valjda se to radi mnogo ranije - dodao je Mića.

- Ja mu ništa ne verujem - zaplakala je Miljana.

foto: printscreem

- Ne plače sada Miljana zbog Bebice - dodao je pevač.

- Zola me nikada nije lagao, to jeste istina - rekla je Miljana.

- Ja sam rekao, Zola sam iz Dervente nemam ništa, bio sam iskren od početka - dobacio je Zola.

- Bebica slaže u sekundi - rekao je Milošević.

- Tačno, čim zine slaže! On koristi to što Miljana i Marija poštuju sve što je uradio za njih - dodala je Zorica.

foto: printscreem

- Stan u Džona Kenedija ne postoji, sve se zna crno na belo! Njegova majka plače, žele ljudi da ga pošalju u bolnicu, misle da izmišlja sve i likove i dešavanja - odbrusio je Milošević.

- E neka plače, baš mi je drago - rekao je Bebica.

- Rekao si mi da si imao alimentaciju, oko trista pedeset evra - izjavila je Marija.

- Molim? - zbunio se Bebica.

- Evo i Milan se zgranuo - dobacila je Miljana.

- Odakle tebi pare, šta ti uopšte radiš? Hajde reci nam - vrisnula je Milica.

- Hteo je da radi, naučio je da radi, ali Miljana ne da. Ali, nema veze, mi smo ga gledali kao najrođenijeg - rekla je Marija.

- Lagao si me! Lagao si me i onda kada smo išli u restoran, sedela sam u kafani! Išao si tatinim BMW -om - vikala je Miljana.

foto: printscreem

- Da li sam te zvao posle? Šta je rekla kada smo je zvali? - pitao je Bebica.

- Da će da zove policiju! - viknula je Miljana.

Podsetimo, komšije Nenada Macanovića Bebice su optužile zadrugara da je u sekti, iznevši niz optužbi na njegov račun, što je Kuličke dodatno razdrmalo.

Kurir.rs/M.K.

Bonus video:

01:07 AKO ME VRATE U RIJALITI BIO BIH MUŠKA MILJANA KULIĆ! Golubović: Imam 3. stepen insomnije, MALTRETIRAO BIH UROŠA ĆERTIĆA 24 SATA