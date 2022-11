"ANITA ČEKA DA UĐE CAR" Oglasila se zadrugarkina drugarica, potkačila je kao NIKO DO SAD, pa otkrila kakva sudbina čeka Zolu

Jedna od glavnih tema već nekoliko dana je veza Lazara Čolića Zole i Anite Stanojlović, a sada se tim povodom oglasila i zadrugarkina prijateljica.

Anitina drugarica je otkrila da je Anita spremna na sve kako bi opstala u Beloj kući, a onda je prokomentarisala i Zolu, ali i Cara.

- Kad bih bila iskrena, rekla bih nešto što ne bi trebalo, a ne bih da pričam ništa ružno o njoj. Anita je osoba koja će da se bori u svakom smislu da ostane unutra. Možda je njoj stvarno lepo sa njim, ali znam da je pričala pre ulaska da će baš da se bori, da ostane. Možda je njoj vremenom postalo lepo sa njim, ali mislim da je većinom to samo priča - rekla je njena drugarica i dodala:

- Ne znam da li je rekla da je Car fizički njen tip, ili joj se sviđa tip veze kao sa Carem. Mislim da joj se ne sviđa on fizički, već taj tip veze. Njoj se to sviđa. Ona je pre imala veze gde je ona bila glavna, i sad joj se ne sviđa to što nije glavna u vezi sa Zolom. Možda čeka da uđe Car, pa da onda vidi šta će. Možda bi se i zainatila pa ne bi namerno bila sa njim, jer je svi prozivaju, ko to zna - završila je Anitina drugarica.

Podsetimo, Anita već nekoliko dana razmišlja i priča neprestano o Filipu Caru, pa su mnogi posumnjali da je upravo on njen tip muškarca, a da joj je Zola samo "privremeno rešenje". Ipak, Čolića ovo nije previše potreslo, te je istakao da ne sumnja u svog prijatelja.

