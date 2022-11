MLAD SAM SE OŽENIO DA SE SKINEM RODITELJIMA SA GRBAČE Miroslav Ilić otkrio nepoznate detalje iz života, a OVAJ pevač mu najdraži

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić, koji će 10. i 11. decembra održati koncerte u Beogradu, decenijama je prisutan na našoj javnoj sceni, ali kako kaže ne gleda godine i ne oseća se staro.

- Ja nemam problem sa godinama, dođem u Mrčajevce, pa se prošetam do Čačka, a moji ispisnici koji su maturirali sa mnom kažu: "Joj, Miroslave, ostarismo". Moja pokojna majka me je učila, još u osnovnoj školi, učila me je pesmice, nastupao sam na školskim predstavama, čak sam u osmom razredu i snimio neku ploču, za koju malo ko i zna. Ali kad sam krenuo u gimnaziju, majka je rekla: "Sinko ovo zaboravi, sad ide škola, fakultet" i ja sam zapravo kao gimnazijalac rastao uz drugu muziku. Imao sam drugara, slušali su se Rolingstonsi, Bitlsi - rekao je Miroslav u emisiji "Ekskluzivno".

foto: Printscreen

On se u ovoj emisiji prisetio i početaka svoje karijere, kada je pevao da bi završio studije.

- Neplanirano sam se mlad oženio, šta da radim, da se skinem roditeljima sa grbače, setio sam se tih sevdalinki, i mislio sam što ne bih probao tu da nađem neki način, da zaradim neke parice, da završim studije. 10 ili 12 godina mi je trebalo da se opasuljim ko koga, gde, šta u muzici.

foto: Printscreen

Miroslav nikada nije skrivao simpatije prema mladom pevaču Slobi Radanoviću za koga je navijao u takmičenju "Pinkove zvezde".

- Kad su bile Pinkove zvezde, ja sam bio u žiriju, kad je bilo finalno veče, ja sam toliko navijao za Slobu, nemate pojma - otkrio je Ilić.

Kurir.rs

Bonus video:

00:37 Lukas i Miroslav Ilić napravili haos u Minhenu