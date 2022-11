"MORAM DA TRPIM I ČUTIM! SVAKO MORA NA SVOJU STRANU"! Vesna Đogani progovorila o BRAČNOJ KRIZI sa Đoletom! TEŠKI MOMENTI

Niko nije mogao ni da pretpostavi da je bračna kriza Vesne i Đoleta Đoganija, vrlo slična onoj s kojom se bore i drugi parovi, pretila da ugrozi odnos muzičkog para.

Folk-pop zvezda priznala je da su problemi do te mere kulminirali da je ona čak u jednom momentu suprugu rekla da svako mora na svoju stranu, prenosi "Svet".

- Ja sam shvatia da sam ja transfer, da sve kroz mene izlazi. Sve što Đole komentariše, recimo devojke kasne, snimatelji kasne, gužva u saobraćaju, ovaj puši tompus...Đole sve to komentariše, sve izbaci iz sebe, a ja ćutim i slušam. Sve to se gomila u meni i onda ja budem besna kao neka aždaja. A što sam besna, ne znam. Pa, prešlo je sa njega na mene, eto zašto sam besna. Ja se zato više ne vozim sa njim, ne mogu, meni nije dobro. Idem taksijem. Svako na svoju stranu i mir u kući. Našli smo modus - ispričala je Vesna otkrila u emisiji kod Goce Tržan.

- Đole ne prihvata kritike i kad treba da ga upozorim, ja biram reči i vreme i mesto, to je preko potrebno zarad mira u kući. To sam uvek znala i to nesvesno radim. Kod njega lepa reč i gvozdena vrata otvara, ali on mene seče rečima da bi me trgao.

Bračna kriza Vesne i Đoleta Đoganija, po pevačicinim rečima, bila je strašna ali je očigledno bračni par pronašao rešenje koje odgovara oboma.

