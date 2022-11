"VIDI PRILIKU KOJU MU GOCA TRŽAN NIJE DALA" Nikad oštriji Kristijan Golubović, urnisao Ivana Marinkovića i Ćertića, REKAO SVE!

Kristijan Golubović oglasio se i dao svoj oštri sud o svim aktuelnim dešavanjimka koja tresu šestu rijalitija "Zadruga".

Kako gledaš na Aleksandrin odnos sa Zvezdanom i da li misliš da se tu nešto dešava? Šta misliš kako Dejan gleda na taj odnos?

- Aleksandra ima taj urođen pogled za zant kojim se bavila. Njoj nije nepoznato da pogleda muškarca na sebi svojstven način i da on pomisli da je to to i mi kao publika da pomislimo. Ona drugačije ne zna ni da gleda muški rod, samo na taj način. Ona i kad misli da joj se sviđa i kad ne misli, ona tako zablenta. Ne bih je kritikovao na pogled. Ja polazim od one čokoladice, što je bila sa Bilalom, i to je već probudilo, samo ne znam da li je to njihov dogovor da pravi takve zamke, da bi ostajala u centru pažnje. Ništa me ne bi čudilo da je tako. Nije ona mnogo inteligentna da sakrije, ako joj se neok dopada.

Pošto su i Aleksandra i Zvezdan ušli zauzeti, da li misliš da neko od njih dvoje može da napravi korak koji ne bi trebalo?

- Pa ne verujem, njen je ogroman ulog i mali ju je dobro namazao šta treba da radi po bilo koju cenu i samo joj je jedno rekao i jedino da će s*ebati njega i sebe ako ga bude prevarila. Ona kad bi to uradila gubi veliki deo kolača i to je veliki dogovor. Za njih budućnosti nema. Neizvesnije je između njega i Aleksandre, nego njega i Dalile, niža mu je i po mozgu i po godinama, ali ona traži nešto drugo i ona želi samo da putuje i da nije domaćica kod kuće. Sećamo se kad me je pitala kako se prže jaja, sve vam je jasno.

Da li si očekivao da će Maja i Bilal stupiti u vezu?

- Ne, jer mi je striktno rekla da ne želi ništa ni sa njim, ni sa Urošem. Njih dvoje su, kaže: "Nekako su mi posebno odvratni", ja sam rekao: "Bar zarad rijalitija", a ona mi je rekla: "Tad je sve moguće". Ja mislim da je to njena igra i da je ona emotivno poremećena, jer ona čim se malo neko sa njom poljubi ili bilo šta sa njom uradi emotivno ili telesno, ona se zaljubi i posesivnost u njoj govori: "Ti si samo moj i sve po mojim pravilima". To je najveći problem kod Maje i mislim da bi ona trebala da ide kod s*ksologa da joj raščlani s*ksualni odnos i emociju. Prvo da raščlani, pa da joj objasni psihijatar da ne može da meša posesivnost, emociju i s*ks i da jedno sa drugim dođe kao korak po korak, a ne sve odjednom. Tako meni izgleda Maja, kao da je emotivno poremećena.

Da li si ispratio poruke koje je Ćertić slao Anđeli Đuričić i Zvezdanu? Pisao je drugačije priče, pa kako je to ispalo prema Zvezdanu, za kojeg je pričao da su prijatelji?

Uroš je dokazani smrad i nečovek kog sam provalio na samom početku. Znao sam ako pustim da zaraste njegova pokvarenost među ljudima da ću gore napraviti. Bolje je što sam provalio da je čovek pun zla, frustracije i lično sam sve proverio o njemi, iako sam znao da je klošar i da mnoge stvari nisu kako treba i kako priča. Shvatio sam da on sve šta je zarad rijalitija, da dobije pažnju, sve će da uradi. On Zvezdnau nije bio drug, nije drug, niti će biti. Zvezdna se blago poneo, ispada da je mudar i da je prećutao, međutim za ego Uroša Ćertića Zvezdan ispada mutac, p*čka i tako dalje. Ja sam pričao sa njegovim ocem, Zvezdanovim, kako je moguće da se ponese tako Zvezdan i da mu bar nije odbrusio na jači način, izvinjava se za nešto što ne treba. Mislim daje Zvezdan konfuzan zbog okolnosti i namera, a ovaj je pokvaren i bode ga po slabostima, a od drugarstva nikad ništa nije bilo, niti će biti. Mene su lično i jedan i drugi zvali pre "Zadruge", pa me jedno veče zvao Uroš, imam prepiske, kaže: "Ovde je Uroš Ćertić, tu sam sa Zvezdanom, javi se", mislim se boli me k*rac, niti te znam i nisam mu se javio i volim što mu se nisam javio. Skočio je Na Bilala iz čisto mira, a Kristijan bi bio kriv jer mu je stavio salatu na galvu. Ja sam Bilala kaznio gde se najvipe ide, tako što prospeš hranu, sok ili vodu. To sam mu namenii pre samog početka jer se na loš i pogrešan način, spominjujući moje ime, eksponirao u izjavi, samo zbog toga i ništa više. Nemam mržnju prema detetu, mislim da je zavrteo igru, da se sve vrti oko njega i da su ovi male bebe i ja ga vidim kao favorita.

Kako ti se čini Ivanov susret sa sinom i to što je spustio loptu sa Kulićkama?

- Ivan je namazan, ali on ovde vidi priliku koju mu Goca Tržan nije dala. Ona mu nije dala da gleda dete, nikakav kompromis jer je on za nju alkoholičar, neradnik, ne daje alimentaciju, pljuvao je svuda i to je pravi Ivan Marinković. Nađe neku ženu, palamudi, ona ga bije, grebe i maltretira sve dok ona ima kintu od rijalitija. Kad to stane noga u d*pe, a on se vrati kladionicama i alkoholizmu. Što se tiče njegovog sina on ga nikad nije osećao kao dete, nije želeo da ga napravi. On ga je slučajno napravio u bunilu pijanstva i rijaliti igrice. Bog je kaznio i jedno i drugo mentalno poremećeno biće sa jednim lepim i zdravim detetom, sad ne znam zašto. Da li dete da se napati pored takve majke i oca ili da se bruka na ulici i školi, ne bih u to da ulazim. Samo da su njih dvoje za decu, ni jedno, ni drugo nije za decu. On je prvo dokazao sa Lenom, pa sad dokazuje sa sinom, a onda generalno ne može da bude stabilna da bi svoje dete odgajila kako treba. Da nije Marije, oca i sestara od Miljane Kulić ne bi bilo ništa. On je sad osetio malo da će ovi sve zarad rijalitija, priče i zarad drugog Ivana uraditi da ispadne da dobije bod više i nadoknadi minuse nad Lenom, tako što će sina da grli i ljubi, kao: "Ljubi te tata, voli, ipak si ti moj". Njega to ne interesuje, čim bude došao jedan račun vipe od čokolade iz prodavnice, on će da zamagli i da se posvađa sa Miljanom, samo da ne bi video svoje dete. To su egoisti i poremećeni ljudi, zarad rijalitija bi uradili sve.

