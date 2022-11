"SVE JE PLAĆENO, OSIM SALE, BLOKIRAN NAM JE KINESKI RAČUN U BANCI!" Manekenka progovorila o PREVARI VEKA, tvrdi da je SVE LAŽ

Vest da su svetski poznati maneken Karlo Švonja i njegova žena, manekenka Emilija Selaković, organizovali svadbu prethodnog vikenda u ivent centru u Beogradu, a da ceh od oko 15.000 evra nisu platili, odjeknula je kao bomba.

foto: Privatna Arhiva

Nakon tvrdnji vlasnice firme za organizaciju venčanja da je gala svadbena ceremonija bila organizovana kako dolikuje, a da su manekeni nestali kada je sve trebalo da se plati, za Kurir se oglasila mlada.

Emilija tvrdi da su sve troškove uredno platili, osim sale, jer im je bankovni račun iz Kine bio blokiran. Naime, njen suprug živi u Kini te zbog toga tamo ima otvoren račun.

foto: Privatna Arhiva

- Svadba se zaista održala 19. novembra. U sali su bili angažovani i neki drugi ljudi, između ostalih i ta dekoracija, torta... Plaćeno je apsolutno sve do poslednjeg dinara, osim sale. Na dan svadbe, pre venčanja, zbog velikih troškova, suprugu je blokirana kartica, čiji je račun u Kini. Tog jutra, kad je trebalo da platimo salu, saznali smo da to ne možemo da uradimo, jer je kartica bila blokirana u tom momentu. Pokušali smo s njima da se sve dogovorimo, ali nismo uspeli. Oni su tu dolazili na ideje da nam uzmu automobil, telefone i nakit, otprilike sve što je vrednije su hteli da nam uzmu. Držali su nas tamo do 22 sata. Tražili smo od njih da zovu policiju i da rešimo taj problem - priča Emilija, pa nastavlja:

- Pošto smo bili premoreni, a ja sam u petom mesecu trudnoće, bila je vrlo stresna situacija. Policija je došla, napravila je zapisnik. Rekli su da je situacija čista i da jedino što oni mogu da urade jeste da podnesu privatnu tužbu. Mogu da pozovem svakog čoveka koji je bio zadužen za organizovanje svadbe i da potvrde da je sve plaćeno. I rentakar, i šminka, frizura, nokti, torta. Vraćena je i venčanica - tvrdi manekenka, koja nam je za svoje tvrdnje poslala i dokaz u vidu poruka.

1 / 8 Foto: Privatna Arhiva

Kako je vlasnica venčanja istakla da je mlada izmislila i trudnoću, Emilija tvrdi da je i to velika laž.

- Imam dokumenta, ličnog doktora koji vodi trudnoću. Tu noć kad su sve to objavili na Instagramu završila sam u bolnici. To je bio toliki stres u ta tri dana, toliko maltretiranje, pretnje. Poslaću vam prepiske s Vajbera koje mi je vlasnik slao - teške vulgarnosti, izmišljotine i za mene i za supruga. Nema kraja izmišljanju. Shvatam sve - mi nismo ispoštovali dogovor, trebalo je to da platimo, ali prosto, nije bilo do nas. Nismo imali za cilj da nekog isprovociramo, niti nam ovo treba. Sve je otišlo u pogrešnom smeru. Čovek je počeo da preti, vređa, policija se umešala. Katastrofa! Mi i dalje stojimo iza toga da ćemo trošak koji smo napravili da platimo. Od stresa niti spavam niti jedem - poručila je Selakovićeva.

foto: Privatna Arhiva

Šokirana Lažu da me je muž prebio Emilija ističe i da je laž da ju je suprug pretukao, kao i da je sve bila farsa za javnost. - Mene niko nije pretukao. Mi smo izašli iz sale na after. Bili smo tamo dva sata. Tamo rade moji prijatelji, nema teorije da bi se tako nešto dogodilo. Uredno smo se vratili, kumovi su bili s nama. Postoje snimci. Oboje smo sedeli do 10 uveče, nisu nam dali da idemo taj dan, suprug je hteo da ode do banke da vidi šta može da se uradi - zaključila je Emilija za Kurir.

Kurir.rs/Lj. Stanišić

