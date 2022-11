"ŠTA FALI PARIZERU?" Marina Visković priznala da joj treba JAK MUŠKARAC, a onda se Ilda Šaulić nadovezala i NASMEJALA SVE

Pevačice Marina Visković i Ilda Šaulić progovorile su o jakim ženama i muškarcima koji to mogu da isprate.

Viskovićeva i Šaulićeva, koje se inače druže i privatno, imale su jasne stavove.

foto: Printscreen

- Muškarac mora da bude jači od mene. Meni treba jak muškarac. Ne mislim na pare, ne mora da bude bogat. Ne volim tuđe pare, to me ne zanima. Nikad ne bih mogla da zavisim od nekoga. Važno je da devojka sama radi, da sama privređuje... Najgora emocija za mene je da mi treba nečija pomoć, to su faze. Najviše volim kad trošim svoje pare, zarađujem. Treba mi jak muškarac koji može da izdrži jaku ženu. Mislim da mi je teško da nađem nekoga kome mogu da se posvetim. Malo spavam, puno radim. I tih tri sata što spavam bih dala njemu. Nije lud Nikola Tesla što je tamo malo spavao, očekujem sve najbolje - rekla je Marina u emisiji "Zvezde Granda Specijal", a Ilda se nadovezala na tom, pa prokomentarisala i čuvenu svoju izjavu o parizeru.

foto: Kurir tv

- Ja sam našla jakog muškarca. Danas je veliki problem da nađeš nekog ko može da te prati, i u poslu i u životu. Malo je muškaraca, kao što ja imam takvu situaciju. Retko je, ali je mnogo lepo. Kod mene su mnoge stvari u životu kasnije došle, ali su opet došle one prave stvari. Šta fali parizeru?! Nemam ništa protiv parizera, bitno je da se dvoje ljudi vole i da funkcionišu zajedno i onda ništa nije problem. Nije bitna finansijska podrška, nego da taj muškarac može da deli život s tobom - poručila je Ilda.

