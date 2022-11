AFERA "GAĆICE" POKRENULA ŽESTOK ESTRADNI RAT! Ilda Šaulić prvi put progovorila o SUKOBU sa Gogom Sekulić, došlo do OBRTA

Ilda Šaulić nedavno je ušla u sukob sa Gogom Sekulić kada je javno rekla da ne zna njene pesme.

Sekulićeva je bila uverena da ne postoji osoba koja ne zna njenu numeru "Gaćice", a sada je Šabanova naslednica otkrila da li je u međuvremenu odslušala ovu pesmu.

-Sad znam (smeh). Opet je to izvučeno iz konteksta. Ja sam gostovala u jednoj emisiji gde me je voditelj pitao da li mogu da pogodim neke pesme. On mi je rekao samo jednu reč i ja sam pomislila da je to pesma grupe „Tap 011“.Rekao mi je da nije ta pesma, ja sam rekla da ne znam, imalo je još pesama koje nisam tada znala. Svakako to nisam znala i mislim da mi nije zamerila, nema razloga stvarno - objasnila je Šaulićeva u emisiji "Grand Specijal".

