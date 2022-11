"RAZOTKRIĆU SVE ONE KOJE SU PREKO KREVETA DOŠLE DO POZICIJE" Jovana Jeremić spremna da otkrije imena: Ljubavnici im prave decu

Voditeljka Jovana Jeremić iznela je skandalozne tvrdnje da su pojedine koleginice dobile posao preko kreveta uticajnih muškaraca.

Kako kaže, spremna je da ih razotkrije i poručila da će mnogi ostati šokirani kada budu videli "imena na spisku".

foto: Printscreen

"Progovoriću o ženama koje se predstavljaju kao velike novinarke koje rade po medijima, naravno, velike pod znacima navoda. Nije poenta novinarstva da budeš nepristojan. Te novinarke nemaju informacije, one lažu. Nemaju dva grama mozga, nemaju znanje, pa idu na bezobrazluk. One su isfrustrirane jer nemaju svoje muževe. Ljubavnice su uticajnih muškaraca i ne znaju ko im je pravio decu. Razotkriću sve one koje su preko kreveta došle na pozicije", rekla je Jovana i dodala da je ona sama sve stekla poštenim radom.

foto: ATA Images

"Mnoge mi se smeju pošto reklamiram stvari na Instagramu, ali ja sam kupila drugi stan. I meni se zna da nisam ku**a i zna se ko je otac mom detetu. Ne zna se ko je ćale njihovoj deci. Rađale su decu oženjenim muškarcima. Neke su isfrustrirane jer nisu na nacionalnoj televiziji".

Jovana dalje otkriva da zna koje bi voditeljke volele da su na njenom mestu i kojima je želja da rade na televiziji Pink.

foto: ATA Images

"Nijednoj koleginici nisam preuzela slavu. One nisu imale moje šerove nikada. Nije ih doveo narod na mesta na kojima sede, već švaler koji im je pravio decu. Ja se nisam ni sa kim vozila da bih bila ovde gde jesam. To zna cela Srbija. Bog je rekao da ću ja biti ta jedna koje neće da uspe na način na koje su one uspele", rekla je voditeljka.

Kurir.rs/S.Telegraf/Republika.rs