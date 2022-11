EMILIJA I KARLO OTVORENO O AFERI "LAŽNI MLADENCI" Manekeni podnose TUŽBU, a ona otkrila zbog čega je pila alkohol u TRUDNOĆI!

Maneken Karlo Švonja i njegova trudna supruga, manekenka Emilija Selaković, rekli su u "Novom vikend jutru" na TV Pink da će podneti tužbu zbog kleveta i laži, kao i zbog ucena i pretnji!

Karlo ističe da njegova supruga i on nisu hteli nikoga da oštete i da će platiti i salu, ali i da će protiv organizacije za venčanja podneti tužbu u nadležnom sudu zbog kleveta i laži.

Rekao je da su protiv njega izesene laži, i to pre svega da je gej, da je prevario svoju najrođeniju familiju za novac iz koverti.

foto: Privatna Arhiva, Printscreen/Novo jutro

- Laž je i to da nisam platio muziku, tortu, i sve ostalo. Mi smo već platili tortu koja nije koštala 70.000 već 160.000 dinara, kao i sve ostale usluge koje smo koristili (dekoracija, venčanica, rent-a-kar...). Svi ti ljudi, koji su nam i pružili te usluge, mogu to i da potvrde. Ti ljudi su se javili i rekli da je plaćeno. Moja supruga vam je poslala poruke, dokaze, da je sve to plaćeno - rekao je Švonja.

Kako kaže, njemu je smetalo to što je izneta priča koja nije istinita.

- Mi smo rekli da ćemo imati do 200 gostiju, ali da ćemo potvrditi pred svadbu. Imali smo 105 gostiju, međutim on je nama naplatio 70 stolica više - ističe Karlo Švonja.

Kako kaže, oni ne žele da pobegnu, dodaje da je došlo do blokade računa u Kini i da će sve platiti.

foto: Privatna Arhiva, Printscreen/Novo jutro

- Mi ne bežimo od toga. Ljudi su nas okarakterisali kao prevarante, ali mi to nismo. Nikoga do sad nismo prevarili niti želimo. Mi ćemo u toku naredne nedelje sve uplatiti, ali oni su nama naneli veliku štetu ovim - ističe Švonja.

Kako kaže, išli su i u policiju, i dodaje da su tamo potpisali izjavu da će platiti sve.

- U tih nedelju, dve, pre toga imao sam ogromne troškove, jednostavno je potrebno da odem tamo da odblokiram račun što ću i uraditi. Dobijamo takve pretnje od gospodina da imamo strah da izađemo iz kuće. Da će nas pratiti, da će neko biti iza nas, ta osoba se potpisuje kao Boško, ja ne želim da kažem da je to zaista on, jer su poruke i to ne mogu nda znam, mi nismo sigurni da je on, pa nećemo da ga okrivljujemo bez razloga. Neverovatno je kakve smo sve pretnje dobijali - kaže Švonja.

On je rekao da je njegova žena u petom mesecu trudnoće i da je sa njim. Kako kaže, ona je popila dve čaše alkohola, i to razblažene, za šta je dobila dozvolu od ginekologa. Emilija je potvrdila da je trudna i da je u petom mesecu, kao i da joj je lekar dozvolio malo alkohola.

- Optužbe su toliko besmislene da su smešne - rekla je ona.

Jedino što mogu da kažem na temu onoga što se dogodilo na splavu, mogu samo da kažem da je velika laž i besmislica.

foto: Privatna Arhiva, Printscreen/Novo jutro

- Mi ne bi sedeli sada ovde da je to tačno. Tolilko je juče izrečeno laži da ne znam šta bih rekla - rekla je Emilija.

Švonja je rekao da on i supruga žive u Beogradu, dodaje da će i dalje da nastave da rade ono što su planirali. Dodaje da će prvo da plate račune za salu i onda da nastave normalan život.

