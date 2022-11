ZBOG KVAZIPEVAČICA I MI SMO NA LOŠEM GLASU! Tina Ivanović: Kad je neko navalentan na mom nastupu, TO REŠAVAM PO KRATKOM POSTUPKU

Tina Ivanović pričala je neprijatnim, odnosno, navalentnim gostima i njenim iskustvima.

Ona, kako kaže, takve situacije reši po kratkom postupku, ali ipak, ponekad je neizbežna intervencija obezbeđenja.

foto: Kurir televizija

Pevačica Tijana Ivanović je gostovala u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji, gde je otkrila na koji način se ophodi prema gostima koji su navalentni.

- Dešavalo se više puta da bude neki gost navalentan, ali ja to po kratkom postupku. Ja odmah na mikrofon isprozivam tog čoveka, on se postidi pa izađe iz diskoteke. Doduše, postojali su primeri gde je i obezbeđenje moralo da reaguje. Bilo je mnogo neprijatno u tim trenucima. Problem je što postoji dosta kvazipevačica, koje nisu pevačice, a htele bi da budu. One se bave nečim drugim, pa samim tim kvare ugled nama pravim pevačicama. Tako onda ljudi dobiju pogrešan dojam o nama. Ja kad imam nastup, ja imam svoje ponašanje koje ne daje muškarcima povoda, pa samim tim i nemam problema - rekla je pevačica.

