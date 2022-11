OVO JE ISTINA O MILANOVOM I RADINOM ODNOSU! Dugo se šuškalo da su u svađi, a sad se pevačica OVIM ODALA

Pevačica Rada Manojlović ne prati slepo modne trendove, ali priznaje da je uvek interesuje komadi garderobe koji su aktuelni u novoj sezoni. Ona je u jednom intervjuu otkrila i da kada je moda u pitanju sluša savete njenog bivšeg dečka Milana Stankovića.

- Baš sam o tome razmišljala pre neki dan, u mom ormaru je totalno šarenilo. Inače, najviše volim da nosim belu boju. Rado nosim i sve nijanse roze, lila, ljubičaste. Imam sve moguće boje, zelenu, žut -priznala je pevačica.

foto: Printscreen paparaco lov

Njeno oblačenje nikada ne zavisi od trenutnog raspoloženja, a i kada joj nije dan Manojlovićevu to ne sprečava da se skocka.

- Ne, ako ćemo tako, onda sam ja uvek super raspoložena. Ako sam loše raspoložena, trebalo bi da na sebe navučem neku tamnu boju, ali nije tako. Obučem se onako kako sam sebi najviše izazovna - tvrdi Rada.

foto: Nemanja Nikolić, Sonja Spasić

- Naravno, ne do prodavnice, ne do drugarice, za to služe trenerke i farmerke. Volim da se sređujem-priznaje pevačica, a mnogi su primetili da su tokom prošle godine njen najčešći izbor bile uske top haljine.

- Stalno sam ih nosila u raznim bojama. To me je sada prošlo, sada sam više za trendi kombinacije, farmerke, dobra majica, šorts.

Iako zna šta joj dobro stoji, rado posluša tuđe mišljenje, dok u kupovinu uvek ide ciljano i solo budući da joj obaveze ne dozvoljavaju da mnogo vremena provodi u šopingu.

foto: Damir Dervišagić

- Svakako da poslušam savete nekih ljudi. Tu spadaju moja sestra, brat, Milan Stanković, Žika Jakšić. Znam unapred da sledeće nedelje imam tri emisije i onda idem ciljano, da kupim tri odevne kombinacije. Jedino u inostranstvu kupujem kada naletim na nešto što mi se svidi.

Za dobre sandale ne žali novac i priznaje da dobar šoping ume da je izleči, ali i da joj se kao svakoj ženi desilo da udobnost podredi lepoti.

-Dešava se i dan-danas, ali to su slatke muke. Milion neudobnih cipela, visoke štikle, ali zarad lepote mora da se podnese ta žrtva - rekla je Rada.

Kurir.rs/Grand online

Bonus video:

00:42 Rada Manojlović napravila haos na svadbi