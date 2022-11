IMAMO DOKAZE I IZJAVE NJIHOVIH PRIJATELJA I ROĐAKA! Bubanja do detalja opisao kako su manekeni pokušali PREVARU VEKA (VIDEO)

Svadba manekena Karla Švonja i Emilije Selaković digla je veliku prašinu nakon što je ostala neplaćena vlasniku restorana. On se sada oglasio i otkrio koliko je sve od samog početka bilo čudno.

Kako je naveo Boško Bubanja, vlasnik restorana i predsednik udruženja Ivent industrije Srbije, mladenci su ostali dužni 15.000 evra za celokupan događaj.

Manekeni su se potom oglasili i naveli da će podneti tužbu zbog kleveta i laži, kao i zbog ucena i pretnji. Nisu imali za cilj, po njihovim tvrdnjama, nikoga da oštete. Došlo do blokade računa u Kini i maneken je istakao da će sve platiti.

foto: Privatna Arhiva, Printscreen/Novo jutro

Svadba još nije isplaćena, a prema najnovijim informacijama mladoženja više nije u zemlji i navodno je otišao u Kinu da odblokira račun.

Bubanja se povodom njihove izjave uključio u jutarnji program gde je objasnio zašto njihove tvrdnje ne mogu biti istinite. Uz to je do detelja ispričao kako je ceo postupak protekao.

- Ja se ovim poslom bavim 15 godina i u tom periodu sam imao preko 1.700 organizovanih svadbi, a ovakvu situaciju nikada nisam imao. Moralo je da izađe ovako javno jer je očigledno bila osmišljena prevara. Javno smo izašli tek u četvrtak jer smo do tada pokušavali da nađemo dogovor i kompromis sa njima da se to plati na neki način pa i u ratama ili na odloženo. Oni su apsolutno odbijali bilo kakav odgovor. Što najbolje pokazuje činjenica da su oni u utorak ( 3. dan posle svadbe) rekli da su skupili polovinu para i da nastavljaju da dalje da skupljaju pare od rodbine i prijatelja - istakao je Bubanja.

foto: Kurir televizija

- Kada smo im rekli da donesu sutra tu polovinu koju su skupili ili da uplate na račun, tog momenta su oni to shvatili kao pretnju i prestali su da nam se javljaju. Kada imate novac da nešto platite i to želite, onda će to i da uradite i da napravite dogovor i kompromis. Oni su znali da će ovo izaći u javnost i prestali su da se javljaju - istakao je Bubanja.

- Mi smo prvo na našem zvaničnom portalu objavili sve to sa njihovim inicijalima, lokacijom i datumom. Pozvali smo tada i sve kolege koje su učestvovali u tom događaju da nam se jave ako su imali problema sa naplatom. Mladenci su to i tada videli da se njihovi inicijali spominju i imali su prostora da reaguju, ali oni to nisu uradili. Tek kada je izašao prvi tekst na Kuriru koji je prvi objavio, pokušali su da čiste situaciju i plaćaju neke obaveze. Nesporno je da su nešto platili i ranije jer su to morali - naveo je Bubanja.

foto: Privatna Arhiva

- Svadba je ukupno koštala oko 17.000 evra, pre realizacije svadbe platili su negde oko 2.000 evra. Ostali su oko 15.000 evra dužni svim ljudima koji su učestvovali u realizaciji svadbe. Dug za restoran je 1.010.000 dinara. Oni su se nakon toga pojavljuju u medijima danas sa jednom pričom, sutra sa drugom. Mi apsolutno imamo dokaze za sve. Nešto ne smemo da pustimo u javnost jer su nas molili. Pre svega njihovi najbliži prijatelji i rođaci su davali izjave nama, ali su molili da to ne izlazi u javnost jer ne žele nikakvo eksponiranje. Tako da ćemo kada to izađe na sud dati kao dokazni materijal - rekao je Bubanja.

- Ja sam siguran da ovo nije izašlo u javnost, niko ništa ne bi ni platio i oni bi pobegli u Kinu - smatra Bubanja.

