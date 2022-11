"NIJE DOBRO, KAKO JE DOBRO?" Urnebesni snimak Marije Šerifović nakon utakmice Srbije, pevačica sve NASMEJALA DO SUZA

Marija Šerifović nije otputovala za Bliski istok kako bi bodrila naše fudbalere na svetskom prvenstvu, ali je zato pomno pratila svaku utakmicu naših reprezentativaca.

Naime, Marija se danas uzrujala zbog rezultata koje je ostvarila Srbija na Mundijalu da je to morala da podeli sa svojim fanovima, a to je uradila na sebi svojstven način.

foto: Ana Paunković

Šerifovićeva je objavila šaljivi video snimak na kojem sedi okrenuta od televizora na kojem je prenos utakmice, dok se u pozadini čuje vikanje:

- Nije dobro! Kako je dobro, kad nije dobro!

U opisu videa, Marija je ispisala stihove naše poznate pesme što je njene fanove nasmejalo do suza.

- Brazil, jedan okret, to su dva! Reci "hop" i to su tri! Tvoje srce, to smo mi - napisala je pevačica uz brazilske zastave, a pratioci su ubrzo nastavili da je u tom duhu teše u komentarima:

"Šta reći a ne zaplakati, Maro", "Bit će bolje Maki, ne brini", "I opet kreće matematika, ako ovaj pobedi, ovaj nerešeno, mi ovo, onaj ono - onda idemo dalje", "Izdrži, Maro, dušo, možeš ti to"...

Kurir.rs

