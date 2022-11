"ŽAO MI JE, ŠVALERU, KASNIŠ!“ Poznata pesma Tome Zdravkovića KRIJE BOLNU ISTINU! Isplivali nepoznati detalji iz pevačeve MLADOSTI

Toma Zdravković ostaće upamćen kao boem koji je iza sebe ostavio pregršt pesama.

Naime, gotovo da nema slavlja na kom se ne zapevaju pesme Tome Zdravkovića - kafanski muzičari ih opisuju kao vanvremenske, a publika kao „najskuplje".

Jednu od svojih najlepših pesama „Kiša je padala“ posvetio je jednoj dami, a kako je ona nastala, ispričao je Živko Dodik, Banjalučanin koji je poznavao Zdravkovića.

foto: Printscreen/Youtube

Dodik je više puta imao privilegiju da lumpuje sa velikim Tomom Zdravkovićem, koji mu je tada otvarao dušu i pričao o svom životu.

– Sećam se da mi je jednom rekao: Najviše sam tekstova, Žika, pisao iz duše, patnje, boli, teškog života. Sedim u kafani, iznerviraju me, a ja kažem konobaru da mi donese bločić i napišem pesmu.

foto: Printscreen

– Ispričao mi je kako je napisao pesmu „Kiša je padala“. Neka devojka iz Zrenjanina bila je luda za njim, ali on nije mario. Jednom prilikom, dok je bio u Zrenjaninu, setio se nje i odluči da joj ode do stana. Pozvoni i pita je da odu na piće ako ima vremena, a ona mu kaže: Žao mi je, švaleru, kasniš. Da te upoznam sa mojim mužem. Kaže da se tad osjećao kao da ga je neko polilo vrelom vodom. Seo je u autobus, kiša je padala a on je plakao kao dete – ispričao je za ALOonline Dodik.

Podsetimo, mnogi kažu da je vodio „boemski život" i da je odatle dobijao inspiraciju za muziku uz koju se „puštaju suze i razbijaju čaše".

