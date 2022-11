ŠOK INTERVJU SEKE ALEKSIĆ! Progovorila o HAPŠENJU pa otkrila DETALJE SKANDALA o kojem je godinama ćutala

Seka Aleksić će 31. decembra - zbog velikog interesovanja koje za nju vlada - pevati na čak tri mesta.

Tokom dana će zabavljati goste na dnevnoj žurki u Novom Sadu, dok će ponoć dočekati u jednom prestoničkom hotelu, ali će imati nastup i u jednom obližnjem klubu, gde će se smenjivati s dobrom prijateljicom Slađom Alegro.

Tim povodom one su organizovale druženje s medijima, a muzička zvezda i voditeljka kulinarskog šoua "Majke i snajke" na Kurir televiziji dotakla se neprijatne situacije kad je zbog brze vožnje završila u pritvoru, sukoba sa ateistima na društvenim mrežama, na kojima je vrlo aktivna, a razgovor smo započeli upravo novogodišnjim temama i planovima.

- U 2023. neću ući u crvenom vešu. Ja sam tradicionalna, to kod mene na pali. Pre ću biti u vunenim čarapama (smeh). Sa mnom će biti suprug Veljko, kao i uvek. Sinovi neće, oni su još mali pa će spavati.

Šta si sebi zacrtala da ćeš da ostvariš sledeće godine?

- Trenutno sam preokupirana pesmama za novi album "Disko Seka", koji će obeležiti sledeću godinu. Poslovne preokupacije tiču se isključivo toga, a volela bih da se desi i solistički koncert.

Da li ti je teško da se posvetiš kućnim poslovima i kuvanju pored svih drugih obaveza?

- Ja sam se već dogovorila kod kuće da spremam pasulj na vodi, jer je počeo post. Danas sam ga potopila, a sutra ću da ga kuvam. Tako da ova gospođa u lateksu sprema kasnije pasulj.

Da li si nekad dobila neke stvari na šarm?

- Veoma često. Ali to su, tipa, greške u saobraćaju. Preko reda nikad nisam volela da idem. Kad odem u poštu, čekam. Sramota me je, pa čak i kad me prepoznaju i hoće da me puste, ja ih pitam: "A što? Nemojte, molim vas. Meni je dosadno, a kući imam obaveza." Jednostavno, glupo se osećam. Simpatični su mi ljudi koji hoće da me puste, jer znam da to rade oni koji vole mene i moju muziku.

Da li ti i policija progleda kroz prste?

- Otkad sam uhapšena pre nekoliko godina zbog brze vožnje, od tada vozim normalno. Nisam bila u zatvoru, nego u pritvoru. Sedela sam na klupi i čekala da dođe sudija. Bili su prijatni svi tamo. Sećam se da je tada išla vest da sam uhapšena, jer me je presretač uhvatio na auto-putu Beograd - Novi Sad pri brzini od 203 kilometra na sat. Sećam se da sam pomislila: "Vozila sam i više, ali me niste slikali!" Od tada sam toliko uplašena od policije da vozim po propisima. Vežem se u kolima, savestan sam vozač. Da me sad vidite, ne biste me prepoznali. Ja sam tada bila navedena da vozim brzo jer su iza mene bila dvojica muškaraca koji su dodavali gas. Bila sam u fazonu da oni hoće da se trkamo, međutim - stop i policija.

Veljko deluje kao povučena osoba. Da li je to stvarno tako ili je pasivno agresivan?

- Moj muž samo fizički deluje grubo i oštro. On je veoma pitom čovek, pun ljubavi. Što sve više ulazi u veru, sve je pitomiji i postaje bolji, drugačiji i dostupniji. To je odbrambeni sistem jednog muškarca Balkanca. Možda ima ljubavi i više od mene. Ne svađamo se uopšte, sve moje promene prihvata i presrećan je zbog moje promene i zbog toga što sam smršala.

Da li uz novi album možemo opet da očekujemo tvoj rijaliti?

- Ne. Nudili su mi, ali ja sam to davno prevazišla. Nemam ni vremena za to. Napraviću rijaliti na mom Instagram nalogu i to će i biti.

