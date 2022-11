POMIRILE SE SEKA ALEKSIĆ I DRAGANA MIRKOVIĆ! Pevačice 12 godina nisu pričale, a evo šta su govorile jedna o drugoj!

Muzičke zvezde Dragana Mirković i Seka Aleksić obnovile su svoje prijateljstvo posle više od jedne decenije, kako prenose domaći mediji.

Seka i Dragana su se godinama družile, a njihovo prijateljstvo je iznenada prekinuto davne 2010. godine, pod nerazjašnjenim okolnostima. Iz poštovanja jedna prema drugoj, ali i godina tokom kojih su negovale sjajne prijateljske i kolegijalne odnose, nikada javno nisu želele da govore o razlozima zbog kojih više ne razgovaraju, a sada su navodno odlučile da zakopaju ratne sekire.

Izvor blizak pevačicama otkriva da su njihov odnos pokvarili drugi ljudi, svojim spletkama.

foto: Nemanja Nikolić

- Davno je to to bilo, prošlo je mnogo godina otkako su se posvađale. Na njih su uticali drugi ljudi koji su ih zavadili, izmišljajući razne tračeve, glasine i radeći spletke, a suštinski razlog njih dve nisu imale. Oduvek su se poštovale i uvažavale, kako privatno tako i kolegijalno. Godinama su se družile i bile baš bliske, nikad ružnu reč jedna za drugu nisu rekle, čak ni kada su prestale da se druže, ali eto, u sve su prste umešali neki loši ljudi sa estrade i njihovog tadašnjeg okruženja - priča izvor i otkriva.

foto: Damir Dervišagić

- Nedavno je sasvim spontano došlo do pomirenja, na obostrano zadovoljstvo. Znam da je s obe strane već duže vreme postojala želja da se izglade odnosi i konačno je došlo do toga. Prošlo je čak 12 godina i eto, posle toliko vremena, kao da se ništa nije ni prekidalo. Obe su shvatile da je do ovoga trebalo doći mnogo ranije i da nije trebalo da veruju pogrešnim ljudima. Bilo, prošlo, važno da je došlo do pomirenja, jer ne postoji nijedan razlog da njih dve budu u bilo kakvoj svađi - zaključuje izvor, a pevačice se ovim povodom još uvek nisu oglasile.

Podsetimo, pre tri godine pričalo se da će Seka i Dragana zajedno sedeti u žiriju jednog muzičkog takmičenja. Dragana je tada izjavila da nema ništa protiv te ideje.

foto: Printscreen/Premijera

- Znam da Seka treba da se pojavi u "Pinkovim zvezdama", ali nemam problem sa tim. Izuzetno poštujem i volim ljude, bez obzira da li su oni to zavredeli ili ne. Svaki živ čovek, vredan je mog poštovanja i uvek ću se tako ponašati. Ja sam Seki javno čestitala rođenje deteta, jer to je najdivnija stvar na svetu.

Seka je gotovo uvek bila suzdržana kada je bilo reči o ovoj temi, ali je iste godine potvrdila da se nisu pomirile.

- Mi se nismo pomirile, ali sve najbolje mislim o njoj kao o koleginici. Sve je ostalo kao što je i bilo - rekla je pevačica.

Kurir.rs/Pink/M.K.